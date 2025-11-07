PM Modi Varanasi Visit: पीएम मोदी के स्वागत में दुल्हन की तरह सजा 'बनारस रेलवे स्टेशन'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के आगमन को लेकर बनारस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर आठ को दुल्हन की तरफ से सजाया गया है। प्लेटफार्म नंबर आठ पर सभी कार्यक्रम होंगे। इसके लिए पूरे प्लेटफार्म पर चमचमाता रेड कार्पेट बिछाया गया है। मंडुवाडीह की तरफ के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही बाएं एक आठ इंच ऊंचा प्लेटफार्म बनाया गया है। यहीं खड़े होकर मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वहां बाएं तरफ एसी रेस्ट रूम के सामने सोफे और कुर्सियां लगाई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पर लगभग 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। प्लेटफार्म की सिलिंग को भी सफेद और केसरिया कपड़े लगाए गए हैं। इसी प्रकार कपड़े के तिरंगे से सजाया गया है। इतना ही नहीं पटरियों के बीच गिट्टयों को सफेद और लाल पट्टी में रंग-रोगन किया गया है। इससे प्लेटफार्म की झलक बहुत ही विहंगम हो गया है।

पूरे कार्यक्रम की कवरेज के लिए प्लेटफार्म नंबर आठ और सात पर तीन-तीन कोडक कैमरे लगाए जा रहे हैं जो एनआइसी के माध्यम से दूरदर्शन को जोड़ेंगे। इससे पूरे देश में कार्यक्रम को देखा जा सकता है। इसी प्रकार आठ नंबर के बाहर फौब्बारा को आकर्षण लाइट से सजाया गया है। पेड़ पौधों और हरियाली का विशेष ध्यान दिया गया है।