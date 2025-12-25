Language
    वाराणसी में मौसम का स‍ितम जारी, बाबतपुर एयरपोर्ट पर बारह उड़ानें रद की गईं, व‍िमान यात्र‍ियों की फजीहत

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:54 PM (IST)
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    वाराणसी में खराब मौसम के कारण बाबतपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दृश्यता कम होने के कारण 12 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों ...और पढ़ें

    उड़ानों के रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को लगातार दसवे दिन खराब मौसम धुंध के कारण विमानों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा विभिन्न एयरलाइनों की कुल छह उड़ानें रद कर दी गईं। आने वाले उड़ानो के रद होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी रद हुई। उड़ानों के रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    हालांकि विमानन कंपनियों ने पहले ही निरस्त किए गए विमानों की घोषणा कर दी थी। लेकिन कोहरे के कारण सुबह आने वाली उड़ानों के विलंबित होने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। कोहरे का आलम यह था कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं हो सका था ।
    एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार रद्द की गई उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइसजेट की सेवाएं शामिल हैं। उड़ानों के रद्द होने के कारण कई यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी।

    निरस्त किए गए विमान

    एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली वाराणसी दिल्ली आईएक्स 1223/1224 तथा हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद
    एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स 2746/2871 बैंगलुरु-वाराणसी-बैंगलुरु
    इंडिगो की 6ई 714/499,बैंगलुरु -वाराणसी -बैंगलुरु
    इंडिगो की 6ई 401/6044 और चेन्नई- वाराणसी- चेन्नई
    इंडिगो की 6ई 6447/6570 मुंबई -वाराणसी -मुंबई
    वहीं स्पाइसजेट की मुंबई- वाराणसी- मुंबई एसजी 329/330 उड़ान भी रद कर दी गई।

    इसके अलावा अन्य विमान एक से दो घंटे तक विलंबित रही। विमानन कंपनियों ने एडवाज़री जारी कर यात्रियों को आगाह किया था कि विमानों का समय मेल और मैसेज पर चेक कर लें उसके बाद ही घर से निकलें ।