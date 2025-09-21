वाराणसी में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए घरों पर गरजा बुलडोजर, ग्रामीणों ने बिना मुआवजा के तोड़फोड़ का लगाया आरोप
वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए अंडरग्राउंड सड़क बनेगी। रविवार को पुरा रघुनाथपुर में एसडीएम पिंडरा के नेतृत्व में कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ग्रामीणों ने बिना मुआवजे के मकान तोड़ने का आरोप लगाया जबकि प्रशासन का कहना है कि ज्यादातर लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है और पहले ही नोटिस दिया गया था।
जागरण संवाददाता, पिंडरा। बाबतपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण के तहत अंडर ग्राउंड बनने वाले सड़क के निर्माण के लिए रविवार को कई घरों पर बुलडोजर चला। जिससे ग्रामीण अपने घरों के सामान को बाहर निकालने के लिए भागदौड़ करते दिखे।
बताते चलें कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर बनने वाले 600 मीटर अंडर ग्राउंड सड़क के निर्माण की सभी प्रक्रिया पूरी करने के साथ अधिग्रहण के दायरे में आए पुरा रघुनाथपुर में मकानों को एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा के नेतृत्व में तोड़ने का काम चला। पहले दिन एक दर्जन मकान बुलडोजर से तोड़े गए।
रविवार को अचानक बुलडोजर लेकर पहुंचे प्रशासन को देख लोग सकते में गए। कुछ लोगों को तो सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया गया। कुछ लोग समय देने का गुहार लगाते रहे लेकिन उनको अनसुना कर दिया गया। कई ग्रामीणों ने तो बिना मुआवजा के तोड़ने का आरोप लगाया।
इस बाबत एसडीएम ने बताया कि अधिग्रहण किए गए जमीन व मकान को खाली करने व तोड़ने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। तीन दिन पूर्व ही अल्टीमेटम दिया गया था।
मुआवजा के बाबत कहा कि पांच लोगों को छोड़ सभी को मुआवजा दिया जा चुका है। प्रथम चरण के तहत पुरा रघुनाथपुर में हाईवे के किनारे 60 मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा।
यह भी पढ़ें- अब गन्ना किसानों को पर्ची के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, सीधे मोबाइल पर उपलब्ध होगी सुविधा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।