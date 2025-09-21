अब गन्ना किसानों को पर्ची के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, सीधे मोबाइल पर उपलब्ध होगी सुविधा

पीलीभीत में गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सट्टा प्रदर्शन मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों को पर्ची की ऑनलाइन सुविधा और गन्ना विभाग की योजनाओं से लाभान्वित होने की जानकारी दी। अधिकारियों ने शरदकालीन गन्ना बुवाई के लिए अगेती किस्मों का बीज आरक्षित कराने का आग्रह किया और किसानों को समिति सदस्यता के लिए प्रोत्साहित किया जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने रविवार को सहकारी गन्ना विकास समिति पीलीभीत में सात दिवसीय समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेले का शुभारम्भ किया। इस मौके पर राज्यमंत्री ने कहा कि अब गन्ना किसानों को पर्ची के लिये इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है l किसानो को उनके मोबाइल पर ही गन्ना पर्ची मिल जाती है l

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की सुविधा के लिये गन्ना कैलेंडर सहित सभी सूचनाएं ऑनलाइन है l आज गन्ना किसान गन्ना विकास विभाग मे संचालित जिला योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं महिला स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित हो रहे है l जनपद पीलीभीत एक गन्ना बाहुल्य जनपद है l यहां पर एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर 2.36 लाख किसान गन्ना की खेती करते है l

पीलीभीत के गन्ना किसान जनपद की चीनी मिल पीलीभीत, बरखेड़ा, बीसलपुर, पूरनपुर के अलावा शाहजहांपुर की निगोही, मकसूदापुर, बरेली की फरीदपुर एवं लखीमपुर जिले की गुलरिया, संपूर्णानगर चीनी मिलो को भी गन्ना देते है l मंत्री जी ने कहा कि जो भी किसानो की शिकायते आ रही है उनका निस्तारण कर किसान को अवगत कराने के साथ साथ संचालक मण्डल के सदस्यो को भी अवगत कराये l आगामी पेराई सत्र मे समय से चीनी मिले संचालित होगी l

खुशी राम भार्गव जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत ने किसानो से अनुरोध किया कि वह आगामी शरदकालीन गन्ना बुवाई के लिए प्रदेश के लिये स्वीकृत अगेती गन्ना किस्मों की बुवाई करे l इसके लिये बीज अभी से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के माध्यम से आरक्षित करा लेंl

दिग्विजय सिंह अध्यक्ष सहकारी गन्ना विकास समिति पीलीभीत ने किसानो से अनुरोध किया कि वह सट्टा प्रदर्शन मेले का लाभ अवश्य उठाये l नये सदस्य बनने के लिए एवं उपज बढ़ोत्तरी की रसीद काटने के लिए एक पृथक से काउंटर खोले गये है l

यदि कोई गन्ना किसान समिति सदस्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन नही कर पाता है तो समिति के सचिव अथवा सर्किल के गन्ना पर्वेक्षक उसकी मदद करेंगे l समिति के सदस्य बनने के लिए आखिरी तारीख 30 सितम्बर है l इस समिति के एक लाख से अधिक आपूर्तिकर्ता सदस्य है जो कि समिति के माध्यम से चीनी मिल बरखेड़ा, पीलीभीत को अपने गन्ने की आपूर्ति करते है l