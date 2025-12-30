Language
    अतिथि देवो भवः की भूमि काशी में नफ़रत कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है : अजय राय

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:20 PM (IST)
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में जापानी पर्यटकों के साथ हुई अभद्रता की घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि "अतिथि देवो भवः" की ...और पढ़ें

    अजय राय ने वाराणसी में जापानी पर्यटकों से अभद्रता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा घाट पर 25 द‍िसंबर को जापानी पर्यटकों के साथ हुई अभद्रता की जागरण की खबर का प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय राय ने संज्ञान लेते हुए घटना को अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय और प्रदेश की कानून-व्यवस्था की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हुए बताया है। इस विषय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया क‍ि यह कतई स्‍वीकार्य नहीं है। 

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि — अतिथि देवो भवः की भूमि काशी में नफ़रत कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। काशी में घाट पर जापानी पर्यटकों के साथ हुई अभद्रता की घटना अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय और प्रदेश की कानून-व्यवस्था की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह घटना उस शहर में घटी है जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जिसे पूरी दुनिया आध्यात्म, संस्कृति और सहिष्णुता के केंद्र के रूप में जानती है।

    कहा क‍ि जब सत्ता के संरक्षण में गुंडों और असामाजिक तत्वों को खुली छूट दी जाती है, तो वे क्या कर गुजरेंगे—यह तय नहीं किया जा सकता। पहले मुसलमानों और ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया और अब विदेशी पर्यटक भी सुरक्षित नहीं हैं। केवल सांता क्लॉज की कैप पहनने पर जापानी टूरिस्टों से बदसलूकी होना यह दर्शाता है कि प्रदेश में कानून का भय समाप्त हो चुका है और भीड़तंत्र हावी है।

    वाराणसी और सारनाथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध टूरिस्ट सर्किट के प्रमुख केंद्र हैं, जहाँ हर वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसी घटनाएँ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाती हैं। यह सीधे-सीधे भारत की संस्कृति, पर्यटन और ‘अतिथि देवो भवः’ की परंपरा पर हमला है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और तत्काल उच्चस्तरीय जाँच की माँग करती है।

    वाराणसी के हर घाट और सार्वजनिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि कैमरों की फुटेज के माध्यम से यह स्पष्ट करे कि बदसलूकी करने वाले कौन लोग थे और उनके विरुद्ध तुरंत कठोर कानूनी कार्रवाई करे। दोषियों को बख्शा जाना भविष्य में ऐसी घटनाओं को खुला निमंत्रण होगा।

    साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में किसी भी पर्यटक—चाहे वह देशी हो या विदेशी—के साथ ऐसी शर्मनाक घटना न हो। यदि सरकार अब भी चुप्पी साधे रहती है, तो यह माना जाएगा कि वह भीड़तंत्र और अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में शांति, सद्भाव और कानून के राज की बहाली के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी।

    बताया क‍ि इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। काशी की पहचान उसकी संस्कृति और सहिष्णुता से है, और ऐसी घटनाएँ इस पहचान को धूमिल करती हैं। अजय राय ने कहा कि यह समय है कि हम सभी मिलकर ऐसी नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़े हों। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि काशी, जो कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, हमेशा प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बना रहे।

    कांग्रेस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएँ और समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा दें। यह समय है कि हम सभी मिलकर एक सकारात्मक बदलाव लाएँ और काशी को फिर से उसकी पुरानी गरिमा और शांति की ओर ले जाएँ।