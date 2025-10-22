Language
    कोलकाता से श्रीनगर जा रहे विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, फ्यूल लीक होने की सूचना पर ल‍िया गया फैसला

    By Naushad Khan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाबतपुर। कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान (6ई-6961) की बुधवार शाम फ्यूल लीक होने की सूचना पर लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। पायलट ने स्थिति की जानकारी मिलते ही वाराणसी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही विमान शाम 4:10 बजे सुरक्षित रनवे पर उतारा गया।

    विमान में सवार कुल 166 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों को एराइवल हाल में बैठाया गया जबकि तकनीकी टीम विमान की जांच और मरम्मत में जुटी रही। देर शाम तक विमान ठीक न होने की स्थिति में दिल्ली से दूसरा विमान बुलाया गया। उक्त विमान से सभी यात्रियों को रात आठ बजे श्रीनगर भेजा गया।

    एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो के विमान का फ्यूल लीक होने की जानकारी पर वाराणसी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। देर शाम तक विमान ठीक न होने की स्थिति में दिल्ली से दूसरा विमान बुलाकर यात्रियों को श्रीनगर भेजा गया।