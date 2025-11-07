Agniveer Bharti: 1600 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए मिलेगा बस इतना समय, सीने की चौड़ाई के मानक भी तय
वाराणसी के रणाबांकुरे मैदान में आज अग्निवीर भर्ती रैली है, जिसमें 1030 युवा ट्रेडमैन बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगे। सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक माप और दस्तावेज़ों की जाँच होगी। भर्ती प्रक्रिया 8 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। रणाबांकुरे मैदान में आयोजित अग्निवीर रैली में आज शुक्रवार को 1030 युवा ट्रेड मैन बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगे। इस परीक्षा में पास होने के लिए युवाओं को छह मिनट 15 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। दौड़ पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक माप और डाक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाएगी। भर्ती की तीनों बाधा पार करने वाले अभ्यर्थियों को नौ नवंबर को चिकित्सकीय जांच के लिए दुबारा से बुलाया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया सुबह छह बजे दौड़, बीम, जिगजैग के साथ शुरू होकर चरणवार शारीरिक माप व डाक्यूमेंट्स जांच पूर्ण होने के बाद ही खत्म होगी। भर्ती की प्रक्रिया आठ नवंबर से 21 नवंबर (14 दिन) तक चलेगी। परीक्षा की शुचिता के लिए 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 12 चिकित्सक, तीन कर्नल व 30 फौजी रैली कराने के लिए बाहर से बुलाए गए हैं।
शारीरिक माप के मानक
-169 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए।
-77 मीटर सीने की चौड़ाई चाहिए।
कितने जिलों कुल कितने अभ्यर्थी आज पहुंचेंगे
-वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र व वाराणसी जिले के 1030 अभ्यर्थी रैली में शामिल होंगे।
शारीरिक परीक्षा का यह होगा शेड्यूल
-आठ नवंबर : क्लर्क व आठवीं, दसवीं पास ट्रेडमैन के लिए 1030 अभ्यर्थी।
-नौ नवंबर : टेक्निकल व क्लर्क के 1030 अभ्यर्थी।
-10 नवंबर : टेक्निकल के 1052 अभ्यर्थी।
-11 नवंबर : आजमगढ़ निवासी जीडी (जनरल ड्यूटी) के 1189 अभ्यर्थी।
-12 नवंबर : बलिया निवासी जीडी के 1275 अभ्यर्थी।
-13 नवंबर : बलिया व चंदौली निवासी जीडी के 1218 अभ्यर्थी।
-14 नवंबर : चंदौली व देवरिया निवासी जीडी के 1217 अभ्यर्थी।
-15 नवंबर : देवरिया व गाजीपुर निवासी जीडी के 1233 अभ्यर्थी।
-16 नवंबर : गाजीपुर निवासी जीडी के 1260 अभ्यर्थी।
-17 नवंबर : गाजीपुर व मऊ निवासी जीडी के 1235 अभ्यर्थी।
-18 नवंबर : मीरजापुर, भदोही व गोरखपुर निवासी जीडी के 1264 अभ्यर्थी।
-19 नवंबर : गोरखपुर निवासी जीडी के 1154 अभ्यर्थी।
-20 नवंबर : वाराणसी निवासी जीडी के 1152 अभ्यर्थी।
-21 नवंबर : जौनपुर व सोनभद्र निवासी जीडी के 978 अभ्यर्थी।
अभ्यर्थी क्या-क्या लेकर पहुंचे
-वाटर प्रूफ बैग।
-कलर एडमिट कार्ड ए-4 साइज में।
-शैक्षिक प्रमाणपत्र।
-दसवीं की मार्कशीट।
-12 वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
-आठवीं पास के लिए टीसी व मार्कशीट।
-निवास प्रमाणपत्र।
-जाति प्रमाणपत्र।
-धर्म सर्टिफिकेट।
-पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र (छह माह से ज्यादा पुराना न हो)
-ग्राम पंचायत या निकाय से जारी चरित्र प्रमाणपत्र।
-सरपंच द्वारा जारी अविवाहित प्रमाणपत्र।
-पैनकार्ड व आधार कार्ड।
उपलब्ध हैं भोजन की पेड व्यवस्था
अभ्यर्थी रैली में शामिल होने के लिए सुबह आठ बजे रणबांकुरे स्टेडियम में पहुंचेंगे तो रात आठ बजे निकल पाएंगे। इसलिए भोजन, पानी की व्यवस्था सेना के लोग ही करेंगे, लेकिन इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा।
हमने रैली कराने की तैयारी पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। -शैलेश कुमार, निदेशक सेना भर्ती कार्यालय।
