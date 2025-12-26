Language
    वाराणसी में संत रविदास जयंती की तैयारियों का एडीएम सि‍टी ने किया निरीक्षण

    By Ravi pandeyEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    वाराणसी में संत रविदास जयंती की तैयारियों का एडीएम सिटी और एसीपी भेलूपुर ने सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थान पर निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क, पंडाल, सड ...और पढ़ें

    मंदिर प्रबंधन ने 1 फरवरी को होने वाली जयंती के लिए लंगर हॉल और 10 पंडालों की व्यवस्था बताई।

    जागरण संवाददाता , वाराणसी। संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर एडीएम सीटी तथा एसीपी भेलूपुर ने शुक्रवार को सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थान पार्क , पंडाल , सड़क तथा सुरक्षा का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान श्रद्धालुओं के रहने, खाने और पार्किंग के बारे में भी चर्चा की गई।

    सुरक्षा व्यवस्था को एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए । मेले में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग के बारे भी चर्चा की।  मंदिर प्रबंधन के ट्रस्टी निरंजन चीमा ने बताया कि श्रद्धालुओं के रहने खाने की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

    एक फरवरी को होने वाली संत रविदास जयंती की तैयारी काफी तेज चल रही है। लंगर हाल के अलावा 10 पंडाल काम हुआ है। पार्क में बनने वाले संत रविदास संग्रहालय का निर्माण कार्य भी यूपीपीसीएल कार्यदाई संस्था द्वारा कराया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से ट्रस्टी निरंजन चीमा, ट्रस्टी परमिंदर कुमार , बीसी चोपड़ा मैनेजर , वीरेन्द्र दास बब्बू , जिन्दर बाबा रहे।