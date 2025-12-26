जागरण संवाददाता , वाराणसी। संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर एडीएम सीटी तथा एसीपी भेलूपुर ने शुक्रवार को सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थान पार्क , पंडाल , सड़क तथा सुरक्षा का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान श्रद्धालुओं के रहने, खाने और पार्किंग के बारे में भी चर्चा की गई।

सुरक्षा व्यवस्था को एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए । मेले में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग के बारे भी चर्चा की। मंदिर प्रबंधन के ट्रस्टी निरंजन चीमा ने बताया कि श्रद्धालुओं के रहने खाने की समुचित व्यवस्था की जा रही है।