जागरण संवाददाता, वाराणसी। रमना गांव में तेंदुए के आगमन की सूचना से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन की, लेकिन तेंदुए के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। वन विभाग के क्षेत्रीय उप निरीक्षक राहुल कुमार बलवंत ने ग्रामीणों और अपनी टीम के साथ शुक्रवार रात रमना गांव में गश्त की, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थान पर तेंदुए के पंजे के निशान मिले, जिनका नमूना जांच के लिए लिया गया। उप निरीक्षक बलवंत ने बताया कि एक्सपर्ट टीम द्वारा ली गई रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में कौन सा जानवर था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित पटेल ने जानकारी दी कि गांव का एक युवक दूध बेचकर लौट रहा था, तभी उसने तेंदुआ जैसा जानवर तेजी से भागते हुए देखा। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है।

गांव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जो गंगा के किनारे स्थित है और जहां कई बगीचे और बनपुरवा जंगल जैसे क्षेत्र हैं, सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर, गांव के लोग रात में अपने घरों में रहकर खुद को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस घटना ने ग्रामीणों के मन में तेंदुए के प्रति एक अनजाना डर पैदा कर दिया है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खोज में पूरी तत्परता दिखाई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तेंदुआ गांव के आसपास है, तो यह उनके लिए खतरा बन सकता है। वहीं गांव वालों को सतर्क रहने का न‍िर्देश जारी किया गया है।