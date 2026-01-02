Language
    वाराणसी दालमंडी में चौड़ीकरण के ल‍िए हुई मुनादी, नए साल में फ‍िर होने जा रहा ध्‍वस्‍तीकरण, बाजार में बढ़ी हलचल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:32 PM (IST)

    दालमंडी, वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मुनादी के बाद ध्वस्तीकरण की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी ने भवन मालिकों को दस्तावेज पंजीकरण के लिए एक सप्ताह का सम ...और पढ़ें

    समय सीमा के खत्म होते ही दालमंडी बाजार में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर हाल ही में मुनादी की गई है। 27 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन स्वामियों के दस्तावेजों की रजिस्ट्र्री के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान भवन स्वामियों को एक सप्ताह का समय दिया गया था, जिसका अंतिम दिन शुक्रवार को समाप्त हुआ। इस समय सीमा के खत्म होते ही दालमंडी बाजार में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है।

    शुक्रवार को दालमंडी बाजार में लाउड स्पीकर के माध्यम से भवन मालिकों को सूचित किया गया कि जिनकी रजिस्ट्र्री नहीं हुई है, उन्हें अपने दस्तावेज लेकर कैंप कार्यालय में आने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि नए वर्ष में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी, ताकि समय-समय पर मार्ग चौड़ीकरण किया जा सके।

    इस प्रक्रिया के चलते दालमंडी क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। भवन स्वामियों में चिंता का माहौल है, क्योंकि उन्हें अपने भवनों को खाली करने के लिए कहा गया है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इससे उनके व्यवसाय और निवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

    पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक है, जिससे यातायात की समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो भवन स्वामी समय पर दस्तावेज जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

    दालमंडी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे उनकी संपत्ति के लिए खतरा समझते हैं।

    इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने सभी भवन स्वामियों को सलाह दी है कि वे अपने दस्तावेजों को समय पर जमा करें और किसी भी प्रकार की समस्या से बचें। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया सभी के हित में है और इससे क्षेत्र का विकास होगा।

    इस प्रकार, दालमंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्थिति तेजी से बदल रही है। सभी की नजरें अब इस बात पर हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब शुरू होगी और इसका स्थानीय व्यापार और निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा जाएगा।