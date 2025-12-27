Language
    वाराणसी में दुकान में घुसकर पहले की चोरी और फ‍िर लगा दी आग, पुल‍िस ने आरोप‍ित को कड़ी मशक्‍कत के बाद पकड़ा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना चौक पुलिस ने घर में घुसकर चोरी और आगजनी की घटना को उजागर क‍िया है। बताया क‍ि इस मामले में बांछ‍ित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से चोरी के 34 हजार रुपये भी बरामद हुए हैं।

    प्रभारी निरीक्षक चौक कमिश्नरेट वाराणसी, दिलीप कुमार मिश्रा की टीम ने एक अभियुक्त राधे यादव, पुत्र भोला नाथ यादव, निवासी ग्राम सतपोखरी, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 'kufokj dks  सुबह 2:20 बजे ग्राम सतपोखरी से की गई। अभियुक्त के पास से 34 हजार रुपये नगद और एक नीले रंग का नारजो कम्पनी का मोबाइल बरामद हुआ।

    इस मामले की शुरुआत 23 दिसंबर 2025 को हुई, जब आवेदक पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने थाना चौक में लिखित सूचना दी कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान का ताला तोड़कर 50 हजार रुपये चुरा लिए और दुकान में आग लगा दी। इस सूचना के आधार पर थाना चौक में अभ‍ियोग दर्ज किया गया। विवेचना उप निरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी, चौकी प्रभारी ब्रम्हनाल को सौंपी गई।

    पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस सेल और अन्य माध्यमों से सुरागरसी की। 27 दिसंबर 2025 को समय 2:20 बजे ग्राम सतपोखरी से अभियुक्त राधे यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में राधे यादव ने बताया कि 23 दिसंबर 2025 को रात 1:30 बजे वह अपने फुफेरे भाई जितेन्द्र यादव के साथ पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की दुकान में चोरी करने गया था। उसने बताया कि दुकान का ताला तोड़कर 50 हजार रुपये चुराए गए थे और चोरी की घटना को छुपाने के लिए दुकान में आग लगा दी गई थी।

    अभियुक्त ने यह भी बताया कि चोरी किए गए रुपये उसने और उसके फुफेरे भाई ने आपस में बांट लिए हैं। उसने पुलिस को बताया कि रुपये उसके घर पर रखे हुए हैं और यदि पुलिस उसे उसके घर ले जाए तो वह रुपये बरामद करा सकता है। इस घटना में शामिल उसके फुफेरे भाई जितेन्द्र यादव, निवासी ग्राम कटहर गंज, थाना चोलापुर, वाराणसी के बारे में जानकारी दी गई।

    पुलिस ने जितेन्द्र यादव के निवास स्थान पर दबिश दी, लेकिन वह फरार मिला। उसके खिलाफ वांछित की कार्रवाई की गई है। थाना चौक पुलिस ने एक सफल कार्रवाई करते हुए चोरी और आगजनी की घटना का अनावरण किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को बल मिला है। 