जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना फूलपुर क्षेत्र के ग्राम नएपुर स्थित वर्मा क्लिनिक अस्पताल में एक गंभीर घटना घटित हुई। यहाँ डाक्टर द्वारा इलाज के दौरान किशोर पियूष राजभर, पुत्र विनोद राजभर, उम्र 08 वर्ष, निवासी ग्राम बिकापुर, जो पेट में दर्द की शिकायत के चलते रात में भर्ती किया गया था, की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने चिकित्सक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया।

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुँचा। सहायक पुलिस आयुक्त, पिंडरा, प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर एवं चौकी प्रभारी कठिराव ने पुलिस बल के साथ मिलकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। उनकी समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और चक्का जाम समाप्त कर दिया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्तमान में स्थिति पूर्णतः सामान्य हो गई है और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इस प्रकरण के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश पैदा किया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई।