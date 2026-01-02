वाराणसी में सामनेघाट क्षेत्र में नाव लगाने को लेकर लाठी डंडों से हमला करने वाले 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के सामनेघाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस के निकट बने पक्का घाट पर नाव लगाने को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई गौतम साहनी, निवासी मदरवा, थाना लंका की शिकायत पर की गई है।

गौतम साहनी ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को पक्का घाट पर सवारी के इंतजार में वह स्थानीय लोगों कल्लू, रामचंद्र, सोमनाथ, रामानंद और विकास साहनी के साथ बैठे थे। इसी दौरान बबलू साहनी नामक व्यक्ति वहां आया और नाव के संचालन करने का विरोध करने लगा।

स्थानीय नाविकों ने जब इसका विरोध किया, तो बबलू साहनी वहां से चला गया। लेकिन कुछ समय बाद वह अपने 50 से 60 साथियों के साथ 10 नावों पर सवार होकर वापस आया और रॉड तथा डंडों से हमला कर दिया।

इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक लंका, राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना की निंदा की है और सुरक्षा की मांग की है।

गौतम साहनी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब नाव लगाने को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए।