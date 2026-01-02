Language
    वाराणसी में सामनेघाट क्षेत्र में नाव लगाने को लेकर लाठी डंडों से हमला करने वाले 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    वाराणसी के सामनेघाट स्थित पक्का घाट पर नाव लगाने को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने तीन नामजद सहित 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धार ...और पढ़ें

     पुलिस ने मारपीट के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के सामनेघाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस के निकट बने पक्का घाट पर नाव लगाने को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई गौतम साहनी, निवासी मदरवा, थाना लंका की शिकायत पर की गई है।

    गौतम साहनी ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को पक्का घाट पर सवारी के इंतजार में वह स्थानीय लोगों कल्लू, रामचंद्र, सोमनाथ, रामानंद और विकास साहनी के साथ बैठे थे। इसी दौरान बबलू साहनी नामक व्यक्ति वहां आया और नाव के संचालन करने का विरोध करने लगा।

    स्थानीय नाविकों ने जब इसका विरोध किया, तो बबलू साहनी वहां से चला गया। लेकिन कुछ समय बाद वह अपने 50 से 60 साथियों के साथ 10 नावों पर सवार होकर वापस आया और रॉड तथा डंडों से हमला कर दिया।

    इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक लंका, राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना की निंदा की है और सुरक्षा की मांग की है।

    गौतम साहनी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब नाव लगाने को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि पर्यटन को भी प्रभावित कर रही हैं। वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल पर इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी चिंता का विषय हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेंगे। 