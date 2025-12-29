वाराणसी में विमान से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे युवक के बैग से कारतूस खोखा बरामद
वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुंबई जा रहे सुशील पांडेय के हैंडबैग से कारतूस का खोखा बरामद हुआ। सीआईएसएफ ने उनकी यात्रा रद्द कर पुलिस को सूचना दी। पू ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे युवक के बैग से कारतूस का खोखा बरामद हुआ। यात्री की यात्रा रद कर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
पूछताछ के बाद पुलिस ने देर शाम यात्री को छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार इंडिगो के विमान 6 ई 6544 से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे बड़ागांव क्षेत्र के युवक सुशील पांडेय के हैंड बैग से कारतूस खोखा निकला। सीआईएसएफ ने यात्री की यात्रा रद कर फूलपुर को सूचित किया ।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने यात्री को थाने ले आई। पूछताछ में यात्री ने बताया कि कारोबार के सिलसिले में वह मुंबई रहता है घर पर आया था और आज वापस जा रहा था कि बैग में कारतूस का खोखा किसने रखा मुझे नहीं पता। हालांकि परिवार के लोग आकर लाइसेंस दिखाया तो संतुष्ट होने के बाद यात्री को छोड़ दिया गया।
