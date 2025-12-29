Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वाराणसी में विमान से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे युवक के बैग से कारतूस खोखा बरामद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुंबई जा रहे सुशील पांडेय के हैंडबैग से कारतूस का खोखा बरामद हुआ। सीआईएसएफ ने उनकी यात्रा रद्द कर पुलिस को सूचना दी। पू ...और पढ़ें

    Hero Image

     यह घटना इंडिगो की मुंबई जाने वाली उड़ान 6ई 6544 से पहले हुई।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे युवक के बैग से कारतूस का खोखा बरामद हुआ। यात्री की यात्रा रद कर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

    पूछताछ के बाद पुलिस ने देर शाम यात्री को छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार इंडिगो के विमान 6 ई 6544 से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे बड़ागांव क्षेत्र के युवक सुशील पांडेय के हैंड बैग से कारतूस खोखा निकला। सीआईएसएफ ने यात्री की यात्रा रद कर फूलपुर को सूचित किया ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने यात्री को थाने ले आई। पूछताछ में यात्री ने बताया कि कारोबार के सिलसिले में वह मुंबई रहता है घर पर आया था और आज वापस जा रहा था कि बैग में कारतूस का खोखा किसने रखा मुझे नहीं पता। हालांकि परिवार के लोग आकर लाइसेंस दिखाया तो संतुष्ट होने के बाद यात्री को छोड़ दिया गया।