Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर जौनपुर में तीन-चार बार पलटी, देखें वीड‍ियो...

    By Sarvesh MishraEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    शुक्रवार रात जौनपुर के वाजिदपुर के पास सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सौभाग्य से, इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थ ...और पढ़ें

    Hero Image

     घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो तेज गति से वाहन चलाने की लापरवाही को दर्शाता है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर के निकट शुक्रवार की रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना घटित हुई। सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर तीन-चार बार पलट गई। इस घटना में सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्घटना के बाद, पास में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उपचार के बाद, कार सवार लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यह घटना और भी चर्चा का विषय बन गई है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक हुई इस दुर्घटना ने सभी को चौंका दिया। कार की गति तेज थी, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा। पलटने के बाद कार के चारों ओर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और सहायता के लिए आगे आए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब समुदाय एकजुट होता है, तो वह संकट के समय में एक-दूसरे की मदद कर सकता है।

    दुर्घटना के बाद, स्थानीय पुल‍िस प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। बताया क‍ि इसलिए सभी वाहन चालकों को सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है।