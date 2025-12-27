सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर जौनपुर में तीन-चार बार पलटी, देखें वीडियो...
शुक्रवार रात जौनपुर के वाजिदपुर के पास सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सौभाग्य से, इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर के निकट शुक्रवार की रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना घटित हुई। सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर तीन-चार बार पलट गई। इस घटना में सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
दुर्घटना के बाद, पास में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उपचार के बाद, कार सवार लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यह घटना और भी चर्चा का विषय बन गई है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक हुई इस दुर्घटना ने सभी को चौंका दिया। कार की गति तेज थी, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा। पलटने के बाद कार के चारों ओर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और सहायता के लिए आगे आए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब समुदाय एकजुट होता है, तो वह संकट के समय में एक-दूसरे की मदद कर सकता है।
दुर्घटना के बाद, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। बताया कि इसलिए सभी वाहन चालकों को सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
#UP में #sultanpur से #varanasi जा रही कार #jaunpur में तेज गति होने से सड़क पर कई बार पलट गई। हादसा होने के बाद सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। pic.twitter.com/BoyQU6bniL— Abhishek sharma (@officeofabhi) December 27, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।