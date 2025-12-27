Language
    वाराणसी में शनिवार को मौसम खराब होने से 18 उड़ानें निरस्त, एयरपोर्ट जाने से पहले पढ़ लें यह खबर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    वाराणसी में शनिवार को घने कोहरे और ठंड के कारण लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर से 18 उड़ानें रद कर दी गईं। खराब मौसम के चलते यात्र ...और पढ़ें

    बाबतपुर एयरपोर्ट पर 18 व‍िमानों को कोहरे की वजह से रद कर द‍िया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे और गलन के प्रभाव से सड़क पर वाहनों के साथ-साथ विमानों का संचालन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। शनिवार की सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण मौसम की स्थिति काफी खराब बनी रही। दोपहर तक मौसम में सुधार न होने के कारण वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर से 18 उड़ानों को निरस्त करना पड़ा। इन विमानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

    कोहरे के कारण विमानों का संचालन व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ है। विमान कंपनियां यात्रियों को उड़ानों की स्थिति के बारे में लगातार अपडेट कर रही हैं, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना को सही तरीके से बना सकें। इस समय पर्यटन सीजन चल रहा है, और विमानों के रद्द होने से पर्यटकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

    विमानन उद्योग में इस प्रकार की स्थिति आमतौर पर सर्दियों में देखी जाती है, जब कोहरे की चादर कई घंटों तक छाई रहती है। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही में रुकावट आने से यात्रियों को न केवल समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें वैकल्पिक यात्रा के साधनों की तलाश भी करनी पड़ती है।

    इस प्रकार की घटनाएं न केवल यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं, बल्कि एयरलाइनों के लिए भी आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी पहले से प्राप्त करें और यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की स्थिति का ध्यान रखें।

    कोहरे के कारण विमानों के संचालन में आई बाधा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौसम की अनिश्चितता के चलते यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी बरतनी आवश्यक है। इस स्थिति में यात्रियों को धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम में सुधार होने पर ही उड़ानों का संचालन सामान्य हो सकेगा।

    वाराणसी में कोहरे के कारण विमानों का संचालन प्रभावित होना एक गंभीर मुद्दा है, जो यात्रियों और एयरलाइनों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सभी को इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शनिवार को मौसम खराब होने के कारण 18 उड़ानें निरस्त रहेगी।

    एयर इंडिया एक्सप्रेस

    • आई एक्स 1223/ 1224 — दिल्ली वाराणसी दिल्ली

    इंडिगो एयरलाइन्स

    • 6 ई 7504 / 7505 — दुर्गापुर वाराणसी दुर्गापुर
    • 6 ई 6719 / 432 — हैदराबाद वाराणसी हैदराबाद
    • 6E 714 / 499 -बैंगलुरु वाराणसी बैंगलुरु
    • 6E 6447 / 6570 — मुंबई वाराणसी मुंबई
    • 6E 401 / 6044 — चेन्नई वाराणसी चेन्नई
    • 6E 2571 / 2590 — गाजियाबाद वाराणसी गाजियाबाद

    स्पाइस जेट

    •  एसजी 441 / 442 — अहमदाबाद वाराणसी अहमदाबाद
    •  एसजी 525 / 526 — पुणे वाराणसी पुणे