वाराणसी में 10 अवैध कालोनियां हुईं वैध, 200 के ध्वस्तीकरण का आदेश, कहीं आपने भी तो नहीं ली है यहां जमीन?
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध कालोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में, 10 अवैध कालोनियों को वैध किया गया है, जबकि 17 अन्य के प्रपत्रों की जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में अवैध कालोनियों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की कार्रवाई ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। हाल ही में, अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर कालोनियों का विकास करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने और 150 बीघा में बनी बाउंड्री को जमींदोज करने के परिणामस्वरूप, एक सप्ताह में 10 अवैध कालोनियां वैध हो गईं। वर्तमान में, 17 और अवैध कालोनियों के वैधकरण के लिए प्रपत्रों की जांच जारी है।
वीडीए ने चिह्नित 200 अवैध कालोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर कार्रवाई को तेज कर दिया है। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे चिह्नित अवैध कालोनियों के डेवलपर्स से संपर्क कर शमन ले-आउट दाखिल कराएं। यदि डेवलपर्स 15 जनवरी तक शमन ले-आउट दाखिल नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कालोनियों के विकास के कारण स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाओं की अनुपलब्धता के चलते आए दिन विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है।
हालांकि, वीडीए ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर कार्रवाई की, लेकिन डेवलपर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पीछे वीडीए कर्मियों की लापरवाही या संलिप्तता का आरोप लगाया जा रहा है।
इस प्रकार, वाराणसी विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई अवैध कालोनियों के खिलाफ एक सख्त संदेश है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि स्थानीय निवासियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस दिशा में उठाए गए कदमों से उम्मीद है कि अवैध कालोनियों का विकास नियंत्रित होगा और शहर का विकास सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
इन कालोनियों के ले-आउट हुए पास
- शिवसाइनाथ इंफ्रास्टेक्चर प्राइवेट लिमिटेड व बीआरएमटीजीडीएम प्राइवेट लिमिटेड की राजातालाब तहसील के दरेखू, कसवार राजा में 2885.6 वर्ग मीटर में कालोनी।
- प्रशांत कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह व अमित कुमार सिंह की तहसील राजातालाब के खुलासपुर, कसवार राजा में 3175.53 वर्ग मीटर में कालोनी।
- बृजमोहन सिंह, किशन कुमार, प्रीति सिंह, पूजा सिंह, जावेद अहमद व मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड की तहसील सदर में शिवपुर में 2131.18 वर्ग मीटर में कालोनी।
- राधिका देवी की तहसील सदर में शिवपुर में 987.32 वर्ग मीटर में।
- पैथोज रियलवे प्राइवेट लिमिटेड के आशुतोष प्रभाकर तहसील सदर की जगरदेवपुर, कसरवार राजा में 1274.32 वर्ग मीटर।
- सुरेश शर्मा के तहसील सदर के विनायका में 2040.37 वर्ग मीटर में।
- सईदा बीबी, नजमा, जमीला बीबी, कौनैन फैसल, रहमान, शमीम अहमद, रुखसाना परवीन, हसीन अहमद, नसीम अहमद के तहसील सदर की आशापुर में 2527.05 वर्ग मीटर में कालोनी।
- राजीव जायसवाल के तहसील सदर में सीओ परगना की जाल्हूपुर में 1100.55 वर्ग मीटर जमीन में।
- सरोज कुमार व अश्विनी कुमार के मुगलसराय तहसील (चंदौली) में मुहब्बतपुर में 2848.93 वर्ग मीटर में।
- कन्हैया यादव के तहसील मुगलसराय (चंदौली) की गंगेहरा, भरछा में 2112.26 वर्ग मीटर में।
वीडीए सीमा क्षेत्र में अवैध कालोनी आबाद नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए प्रवर्तन टीम को कार्रवाई करने को कहा है। फिर भी कोई डेवलपर्स अवैध कालोनी आबाद करते हैं तो बुलडोजर से कार्रवाई करने के साथ उनके खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
पूर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वीडीए
