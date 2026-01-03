जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में अवैध कालोनियों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की कार्रवाई ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। हाल ही में, अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर कालोनियों का विकास करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने और 150 बीघा में बनी बाउंड्री को जमींदोज करने के परिणामस्वरूप, एक सप्ताह में 10 अवैध कालोनियां वैध हो गईं। वर्तमान में, 17 और अवैध कालोनियों के वैधकरण के लिए प्रपत्रों की जांच जारी है।

वीडीए ने चिह्नित 200 अवैध कालोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर कार्रवाई को तेज कर दिया है। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे चिह्नित अवैध कालोनियों के डेवलपर्स से संपर्क कर शमन ले-आउट दाखिल कराएं। यदि डेवलपर्स 15 जनवरी तक शमन ले-आउट दाखिल नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कालोनियों के विकास के कारण स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाओं की अनुपलब्धता के चलते आए दिन विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है।

हालांकि, वीडीए ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर कार्रवाई की, लेकिन डेवलपर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पीछे वीडीए कर्मियों की लापरवाही या संलिप्तता का आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रकार, वाराणसी विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई अवैध कालोनियों के खिलाफ एक सख्त संदेश है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि स्थानीय निवासियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस दिशा में उठाए गए कदमों से उम्मीद है कि अवैध कालोनियों का विकास नियंत्रित होगा और शहर का विकास सही दिशा में आगे बढ़ेगा।