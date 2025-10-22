उन्नाव के ऋषि आश्रम परिसर में पड़ा था युवक का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र के ऋषिनगर निवासी 35 वर्षीय सत्यवीर सिंह उर्फ राधे का शव बुधवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे नीम के पेड़ के नीचे पड़ा मिला है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। स्वजन के अनुसार मंगलवार रात वह घर से निकले थे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि युवक नशे का लती भी था। बुधवार को ऋषि आश्रम परिसर में शव पड़ा मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्वजन का कहना है कि उसकी हत्या की गई है।