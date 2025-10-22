Language
    उन्नाव के ऋषि आश्रम परिसर में पड़ा था युवक का शव, हत्या की आशंका

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    उन्नाव के ऋषि आश्रम में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र के ऋषिनगर निवासी 35 वर्षीय सत्यवीर सिंह उर्फ राधे का शव बुधवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे नीम के पेड़ के नीचे पड़ा मिला है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। स्वजन के अनुसार मंगलवार रात वह घर से निकले थे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि युवक नशे का लती भी था। बुधवार को ऋषि आश्रम परिसर में शव पड़ा मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्वजन का कहना है कि उसकी हत्या की गई है।

