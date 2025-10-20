Language
    उन्नाव में सड़क हादसा: ब्रेकर पर बाइक उछलने से गिरी महिला सिपाही, मौत

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    उन्नाव-हरदोई मार्ग पर सफीपुर क्षेत्र के जमल्दीपुर के पास सड़क हादसे में बांगरमऊ कोतवाली में तैनात महिला सिपाही की मौत हो गई। बाइक स्पीड ब्रेकर से उछलने पर वह पीछे से सड़क पर गिर पड़ी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव-हरदोई मार्ग पर सफीपुर क्षेत्र के जमल्दीपुर के पास ब्रेकर में बाइक के उछलने से पीछे बैठी बांगरमऊ कोतवाली की महिला की सिपाही सड़क पर गिर गई।सिर में गंभीर चोट से उसकी मौत हो गई। बांगरमऊ की एक महिला का जिला अस्पताल से मेडिकल करा उसे वन स्टाप सेंटर छोड़कर उसके परिवार के युवक के साथ बांगरऊ लौट रही थी। 

    महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद सोमवार दोपहर जैसे ही पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचा, हर आंख नम हो गई। एसपी जयप्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ सफीपुर सोनम सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने गार्ड-आफ-आनर देकर शव को अंतिम विदाई दी। इस दौरान साथी महिला सिपाहियों की आंख से अश्रुधारा बह निकली। पुलिस वाहन से पार्थिव शरीर को ससुराल मऊ जनपद भेजा गया है।

    मऊ जनपद के दोहरीघाट क्षेत्र के बरकोला गांव की रहने वाली प्रियंका वर्ष 2018 में पुलिस विभाग में सिपाही पद पर भर्ती हुई थी। मौजूदा समय में बांगरमऊ कोतवाली में तैनात थी। रविवार को वह एक महिला का मेडिकल परीक्षण कराने जिला अस्पताल पहुंची थी।किन्हीं कारणों से मेडिकल न होने पर महिला को सखी वन स्टाप सेंटर में छोड़कर उसके ही एक रिश्तेदार के साथ बाइक से बांगरमऊ कोतवाली जा रही थी।

    सफीपुर के जमल्दीपुर गांव के पास रात करीब आठ बजे ब्रेकर में बाइक उछलने से वह नीचे गिर गई थी। सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई थी।दोपहर करीब 12 बजे पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को बलिदानी स्मारक स्थल पर ले जाया गया। यहां गार्ड-आफ आनर दिया गया।एसपी जयप्रकाश सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि विभाग ने कर्तव्यनिष्ठ सिपाही को दिया। स्वजन को हर संभव मदद दी जाएगी।

    फूट-फूटकर रोईं साथी महिला सिपाही

    शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद पिता रामचंद्र व पति बबलू यादव समेत अन्य स्वजन बिलख पड़े। इस दौरान प्रियंका के साथ ड्यूटी कर उसके साथ हर पल रहने वाली साथी महिला सिपाही उसकी एक साल की बेटी वैष्णवी को गोद में लिए फूट-फूटकर राे पड़ी। वैष्णवी इस बात से बिल्कुल अंजान थी कि उसके सिर से मां का साया उठ गया। कोतवाल चंद्रकांत सिंह भी भावुक हो गए। बताया कि मिशन शक्ति कार्यक्रम में प्रियंका ने अहम भागीदारी निभाई। वह अपने कार्य में बेहद दक्ष थी। 10 जून 2023 को प्रियंका की शादी बबलू यादव निवासी कंचनपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से हुई थी। अवकाश रद्द होने से प्रियंका दीपावली त्योहार पर ससुराल या मायके नहीं जा सकी थी।

    चबूतरे की शुरुआत से पहले 'स्मृति' बनी प्रियंका

    दिवंगत महिला सिपाही प्रियंका का पार्थिव शरीर जिस स्मृति स्थल (चबूतरे) पर रखकर सहकर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उस स्मृति चबूतरे का शुभारंभ आज मंगलवार को तय था। लेकिन शुभारंभ से एक दिन पहले ही प्रियंका इस चबूतरा व पुलिस कर्मियों के लिए स्मृति बन गईं।