उन्नाव में SIR का काम शत-प्रतिशत पूरा, वोटर लिस्ट से बाहर होंगे 4 लाख से ज्यादा मतदाता 

जागरण संवाददाता, उन्नाव। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का शुक्रवार को अंतिम दिन है। जिले में शत प्रतिशत एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है। अभियान के तहत गुरुवार तक 4 लाख 6 हजार 776 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं 3 लाख 4 हजार 134 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनकी मैपिंग (माता-पिता के नाम से मिलान) 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 13 में से कोई प्रमाणपत्र देना होगा।

जिले में 23,25,053 मतदाता हैं। एसआईआर अभियान में अब तक वितरित किए गए गणना फार्म में 7386 गणना फार्म बीएलओ के पास वापस जमा नहीं किए गए हैं। अभियान के तहत अब तक खोजे न मिलने वाले, स्थाई रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके, दूसरे स्थानों की सूची में नाम दर्ज होने और मृत तथा अन्य कारणों वाले 4,06,776 मतदाता ऐसे मिले जिनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोड ने बताया कि एसआईआर अभियान में 3 लाख 4 हजार 134 मतदाता ऐसे पाए हैं जिनके माता-पिता के नामों का 2003 की सूची से मिलान नहीं हो सका है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जिन मतदाताओं के नामों की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है उन्हें 31 दिसंबर के बाद आयोग द्वारा निर्धारित 13 में से कोई प्रमाणपत्र देना होगा तभी उनके नाम मतदाता सूची में शामिल रह पाएंगे।



सूची से नाम हटाने वाली श्रेणी में शामिल मतदाताओं पर एक नजर