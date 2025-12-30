मुख्य मार्ग बंद कर गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का आवागमन ग्रामीणोंं को नामंजूर, किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर तहसील के गांव सरांय कटियान के मजरे बशीरतगंज में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों ने सोमवार को हंगामे के बाद कुछ समय के लिए अवरुद्ध मार्ग को खोल दिया। इसपर जिसे लेकर मंगलवार को मुख्य मार्ग बंद कर गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का आवागमन ग्रामीणोंं ने नामंजूर कर हंगामा कर प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। जिस पर लेखपाल और ग्रामीणों में नोंक-झोंक भी हुई।

इस दौरान सदर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी, दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कर उनकी समस्या को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए ग्रामीणों का कहना था कि यूपीडा के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से सैकड़ों वर्ष पुराने और हाईवे से गांव छोड़ने वाले एक मात्र मार्ग को बंद करने का निर्णय ले लिया। जिसकी भनक तक ग्रामीणों को नहीं होने दी। नक्शा भी शासन से पास करवा लिया।

जानकारी तब हुई जब डामरीकृत मार्ग को कार्यदाई संस्था ने बंद करने का प्रयास किया। जो सरासर नाइंसाफी है। इस पर सदर एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मार्ग को वह औद्योगिक गलियारे से जुड़वा देंगे और औद्योगिक गलियारे के मार्ग को निर्धारित स्थान से पहले ही हाईवे से जोड़ा जाएगा।

हाईवे पर एक वैध कट बनवाने का भी प्रयास करेंगे। इसके बाद जाकर मामला इस शर्त पर शांत हुआ कि नया मार्ग ग्रामीणों द्वारा तय किए गए स्थान पर जब-तक हाईवे से नहीं जोड़ा जाता तब तक गांव के मुख्य मार्ग को बंद नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पुनः धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।