    उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने जातिगत भेदभाव को दरकिनार कर सोशल मीडिया पर मांगा जनसमर्थन

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर के वीडियो के बाद उनके समर्थन में जंतर मंतर इकट्ठा होने की बात पर दुष्कर्म पीड़ि ...और पढ़ें

    Hero Image

    उन्नाव, प्रेट्र। सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर का वीडियो सामने आने के बाद उनके समर्थन में आए लोगों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा होने की बात पर दुष्कर्म पीड़िता ने गुरुवार को भावुक अपील की है। इंटरनेट मीडिया पर उन्होंने जातिगत भेदभाव को दरकिनार करते हुए व्यापक जन समर्थन मांगा है।

    उनका दावा है कि उनके और उनके पति के खिलाफ बदनामी अभियान चलाया जा रहा है।दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर दो पक्ष बन गए और एक दुष्कर्म पीड़िता जबकि दूसरा पक्ष सेंगर के समर्थन में खड़ा हो गया। इस बीच सेंगर की बेटी ने अपने पिता को निर्दोष बता मामले पर राजनीति न करने की अपील की थी।

    समर्थन में आया एक धड़ा 

    इसके बाद एक धड़ा उनके समर्थन में आ गया और इंटरनेट मीडिया पर लिखा जाने लगा।  गुरुवार को दुष्कर्म पीड़िता ने दावा किया कि पिछले दो दिनों से इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है 11 जनवरी को जंतर-मंतर पर सेंगर के समर्थन में एक क्षत्रिय सम्मेलन बुलाया गया है।

    पीड़िता का कहना है कि मैं भी क्षत्रिय समुदाय की बेटी हूं। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। कुलदीप का समर्थन करने वाले मेरा समर्थन कर मेरी आवाज बनें। न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास दोहराते हुए पीड़िता ने समाज से अपील की कि वे दोषी अपराधी का समर्थन करने के बजाय न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें।