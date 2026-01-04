Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उन्नाव में तख्त के नीचे औंधे मुंह पड़ा मिला सब्जी विक्रेता का शव, सिर में गंभीर चोट; हत्या की आशंका

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:55 PM (IST)

    उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र के शेरपुर खुर्द गांव में 40 वर्षीय सब्जी विक्रेता श्याम सुंदर का शव तख्त के नीचे औंधे मुंह मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सफीपुर क्षेत्र के शेरपुर खुर्द गांव में सब्जी विक्रेता 40 वर्षीय श्याम सुंदर का शव रविवार सुबह औंधे मुंह तख्त के नीचे जमीन पर पड़ा मिला। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई।

    एएसपी दक्षिणी प्रेमचंद्र ने फारेंसिक टीम की मदद से जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट मिलने के साथ पेट में लगभग 400 मिली लीटर लिक्विड मिला है। शराब जैसे बदबू आने की पोस्टमार्टम के स्टाप ने संभावना जताई। वहीं मौत का कारण स्पष्ट न होने से बिसरा सुरक्षित किया गया है।

    श्यामसुंदर सब्जी बेंचकर गुजारा चलाता था। 16 वर्ष पहले उसकी शादी रानी से हुई थी। नशे की लत व आए दिन मारपीट से आजिज हो पत्नी रानी 10 वर्ष पूर्व छोटे बेटे अनमोल को लेकर मायके चली गई थी। बड़ा बेटे आकाश को उसकी दादी कोयला देवी ने पाल पोसकर बड़ा किया।

    मौजूदा समय में आकाश महाराष्ट्र में रहकर मजदूरी करता है। पहली पत्नी के मायके चले जाने के बाद श्याम सुंदर ने दूसरी शादी शिल्पी से की। हालांकि शिल्पी भी उसकी हरकतों से आजिज हो उसे छोड़कर तीन वर्ष पूर्व अपनी बेटी नैंसी को लेकर मायके चली गई।

    तीन माह पहले श्याम सुंदर ने नशे की हालत में अपनी मां कोयला देवी से मारपीट की थी। लखनऊ में रहने वाली बेटी सुरजाना देवी मां कोयला को लेकर अपने साथ लखनऊ चली गई थी। बड़ा भाई रामदयाल ही श्याम सुंदर के खाने की व्यवस्था करता था।

    बड़े भाई रामदयाल ने बताया कि श्यामसुंदर गांव के अंदर बने मकान में रहता था। सात वर्षीय भतीजी आरती भी उसके साथ रहती थी। रविवार सुबह आरती सोकर उठी तो चाचा श्याम सुंदर को तख्त के नीचे पड़ा देख जानकारी दी।

    बड़े भाई रामदयाल ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसका भाई श्यामसुंदर औंधे मुंह नीचे पड़ा था। चेहरे पर चोट के निशान दिखे। भाई ने हत्या का आरोप लगा पुलिस को जानकारी दी।

    सीओ सोनम सिंह व एसओ सुब्रत नारायण त्रिपाठी ने मौके पर जाकर जांच की। एसओ ने सुब्रत त्रिपाठी ने बताया कि श्याम सुंदर नशे का आदी था। चोट नीचे गिरने से भी आ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।