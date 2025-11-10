Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में हो सकती थी बड़ा हादसा, नशे में चालक ने तेज रफ्तार से दौडाया गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, पलटा

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    उन्नाव में एक नशे में धुत चालक ने गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक को तेज़ी से चलाया और पलटा दिया। सिलेंडरों के सड़क पर बिखरने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सौभाग्य से कोई सिलेंडर फटा नहीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। गैस प्लाट से सिलेंडर लादकर निकले ट्रक चालक की नशेबाजी से बड़ा हादसा होते बच गया। नशे में तेज गति से ट्रक दौड़ाने पर वह पलट गया। गनीमत रही कि आग नहीं लगी, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। आग लगती को गैर से भरे सिलेंडर फटने से बड़ी तबाही मच सकती थी। पुलिस हिरासत में चालक नशे में होने से कोई जानकारी नहीं दे सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी आलोक कुमार पनकी स्थित गैस प्लाट का ट्रक चलाता है। सोमवार सुबह वह रसोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक प्लांट से लेकर हरदोई के संडीला जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने केबिन में रखी शराब की बोतल निकाली और पूरी शराब गटक गया।

     

    सुबह लगभग 10 बजे चालक ट्रक लेकर बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग पर भुड्डा चौराहा के पास पहुंचा था कि चालक के नशे में होने से अनियंत्रित हो सड़क किनारे खंती में पलट गया। ट्रक में लदे 354 सिलेंडर इधर-उधर बिखर गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई चिंगारी नहीं निकली। जिससे बड़ी घटना होने से टल गई।

     

    एक चिंगारी बड़ी तबाही मचा सकती थी। ट्रक के पीछे चल रहे लोगों ने बताया कि चालक सड़क पर लहराकर ट्रक चला रहा था। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और बिखरे सिलेंडर को एक जगह इकट्ठा कर प्लांट के मैनेजर को सूचना देकर दूसरा ट्रक भेजने के लिए कहा है।कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि चालक नशे की हालत में हैं। गैैस प्लांट के लोगों को सूचना दे गई है।