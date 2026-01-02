यूपी में कोहरे का सितम: शताब्दी और फरक्का एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। यात्रियों को ट्रेनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 12004 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से उन्नाव जंक्शन पहुंची।

वहीं 64212 मेमू पैसेंजर ट्रेन तीन घंटा देरी से आई। इसके अलावा 11109 झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 51 मिनट और 15734 फरक्का एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से पहुंची। स्टेशन मास्टर सुधांशु मोहन ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही हैं।

छह बेड के केबिन में एक हीटर से नहीं दूर हो रही सर्दी उन्नाव : जिला अस्पताल में मरीजों को सर्दी से बचाने के लिए वार्ड और इमरजेंसी के हर छह बेड के केबिन में एक-एक हीटर लगवाया गया है। लेकिन उससे भर्ती मरीजों का सर्दी से बचाव नहीं हो पा रहा है।