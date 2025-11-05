गंगा स्नान को निकले सगे भाइयों ने हाईवे पर गलत दिशा में दौड़ाई बाइक, लोडर की टक्कर से तीन की मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। पांच सौ मीटर की दूरी तय करने से बचने के लिए गलत दिशा से चलना बाइक सवार तीन सगे भाइयों को महंगा पड़ गया। सामने से आ रहे लोडर की टक्कर से तीनों भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार भाइयों को बचाने के लिए चालक ने इतनी तेज ब्रेक मारी कि लोडर भी पलट गया। हादसे के बाद लोडर चालक मौके से भाग निकला। कार्तिक पूर्णिमा पर तीनों भाई बाइक से देर रात गंगा स्नान करने के लिए बारासगवर के बक्सर जाने के लिए निकले थे।

मौरावां क्षेत्र के बखतखेड़ा निवासी भाई 30 वर्षीय अरुण राजपूत, 36 वर्षीय सचिन, 18 वर्षीय छोटू तीनों सगे भाई हैं। मंगलवार रात दो बजे तीनों भाई एक ही बाइक से गंगा स्नान करने बारासगवर के बक्सर घाट जा रहे थे। बिहार-मौरावां मार्ग से आकर उन्नाव-लालगंज हाईवे पर पहुंचे। सड़क पार करने के लिए 500 मीटर दूर कट होने से उल्टी दिशा से ही निकल पड़े।