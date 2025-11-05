Language
    गंगा स्नान को निकले सगे भाइयों ने हाईवे पर गलत दिशा में दौड़ाई बाइक, लोडर की टक्कर से तीन की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    उन्नाव में गंगा स्नान के लिए जा रहे तीन सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। गलत दिशा में बाइक चलाने के कारण उनकी बाइक एक लोडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोडर भी पलट गया। दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। पांच सौ मीटर की दूरी तय करने से बचने के लिए गलत दिशा से चलना बाइक सवार तीन सगे भाइयों को महंगा पड़ गया। सामने से आ रहे लोडर की टक्कर से तीनों भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार भाइयों को बचाने के लिए चालक ने इतनी तेज ब्रेक मारी कि लोडर भी पलट गया। हादसे के बाद लोडर चालक मौके से भाग निकला। कार्तिक पूर्णिमा पर तीनों भाई बाइक से देर रात गंगा स्नान करने के लिए बारासगवर के बक्सर जाने के लिए निकले थे।

    मौरावां क्षेत्र के बखतखेड़ा निवासी भाई 30 वर्षीय अरुण राजपूत, 36 वर्षीय सचिन, 18 वर्षीय छोटू तीनों सगे भाई हैं। मंगलवार रात दो बजे तीनों भाई एक ही बाइक से गंगा स्नान करने बारासगवर के बक्सर घाट जा रहे थे। बिहार-मौरावां मार्ग से आकर उन्नाव-लालगंज हाईवे पर पहुंचे। सड़क पार करने के लिए 500 मीटर दूर कट होने से उल्टी दिशा से ही निकल पड़े।

    बिहार थाना पार कर 200 मीटर आगे बढ़े ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार लोडर के चालक ने बाइक सवार भाइयों को बचाने का पूरा प्रयास किया। इतनी तेज ब्रेक मारी कि लोडर भी पलट गया। घायल भाइयों को पाटन स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां सचिन और छोटू को मृत घोषित कर दिया गया जबकि अरुण को कानपुर एलएलआर रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

    हादसे के बाद चालक भाग निकला। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। लोडर की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब बताई गई। हादसे के वक्त बाइक सचिन चल रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं।