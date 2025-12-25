Language
    पुलिस मुठभेड़ में चोरी का आरोपी घायल, वाहन चेकिंग के दौरान रोकने पर की थी फायरिंग

    By Mohit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चोरी का एक आरोपी घायल हो गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश करने पर आरोपी ने फायर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। स्वाट व असोहा थाना पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान लूट व चोरी की घटनाएं करने वाले अपराधी से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। बेहटामुजावर थान समेत अन्य जगहों पर चोरी के कई मामले उस पर दर्ज हैं।  

    सीओ पुरवा कुंवर बहादुर सिंह ने बताया बुधवार रात लगभग 10 बजे बजे असोहा थाना पुलिस व स्वाट टीम भल्लाफार्म-कालूखेड़ा मार्ग के पास जंगलीखेड़ा नहर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। एक बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। बाइक में बैठे दो युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

    पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर मे गोली लग गई। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर पैदल भाग निकला। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम शेरा उर्फ गोलू पुत्र पन्नालाल निवासी रऊकरना, माखी बताया।

    आरोपित मौजूदा समय में दही क्षेत्र में रह रहा है। उसके पास से बोरी में मंदिर से चोरी किए गए 1.5 क्विंटल के घंटे, एक तमंचा, एक कारतूस मिला है।

    आरोपित शेरा पर थाना औरास, बेहटामुजावर, फतेहपुर चौरासी, माखी, सफीपुर, असोहा में चोरी के नौ मुकदमे दर्ज हैं। घायल होने से उसे सीएचसी असोहा में भर्ती कराया गया है। पुलिस पर हमले का एक और मुकदमा उस पर दर्ज किया गया है।