उन्नाव में मिड-डे-मील से पहले का डाइट प्लान तैयार, सवा दो लाख बच्चों को मिलेगा गरमा-गरम नाश्ता

जागरण संवाददाता, उन्नाव। केंद्र सरकार ने परिषदीय बच्चों की आवभगत में एक और व्यवस्था जोड़ दी है। यह व्यवस्था बच्चों के खाने से ही संबंधित है। सरकार ने अब सभी बच्चों को सुबह विद्यालय पहुंचते ही गरमा-गरम नाश्ता मुहैया करवाने की कवायद शुरू की है।

परिषदी बच्चों को फिलहाल एमडीएम के अलावा, दूध, फल, चिक्की आदि खाद्य पदार्थ भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब इन बच्चों को सरकार के निर्देश पर सुबह का नाश्ता भी देना होगा।

इसके लिए सरकार बजट का प्रबंध कर रही है। वहीं मौजूदा समय जिला बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 2709 स्कूलों में सवा दो लाख बच्चे पंजीकृत हैं।

जिला बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों को फिलहाल समय से मध्याह्न भोजन, फल व दूध के अलावा चिक्की का वितरण प्रति विद्यालय दिवस किया जा रहा है। जिसमें बुधवार को फल का वितरण किया जाता है।

वहीं एमडीएम के लिए निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी में प्रति बच्चा 6.78 रुपये के हिसाब से तेल, मसाला, सब्जी इत्यादि की कन्वर्जन कास्ट तय है। वहीं जूनियर में प्रति बच्चा 10.17 रुपये की कन्वर्जन कास्ट है।