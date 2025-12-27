Language
    उन्नाव में मिड-डे-मील से पहले का डाइट प्लान तैयार, सवा दो लाख बच्चों को मिलेगा गरमा-गरम नाश्ता

    By Brajesh Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने उन्नाव के परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब सवा दो लाख से अधिक बच्चों को विद्यालय पहुंचते ही गरमा-गरम ना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। केंद्र सरकार ने परिषदीय बच्चों की आवभगत में एक और व्यवस्था जोड़ दी है। यह व्यवस्था बच्चों के खाने से ही संबंधित है। सरकार ने अब सभी बच्चों को सुबह विद्यालय पहुंचते ही गरमा-गरम नाश्ता मुहैया करवाने की कवायद शुरू की है।

    परिषदी बच्चों को फिलहाल एमडीएम के अलावा, दूध, फल, चिक्की आदि खाद्य पदार्थ भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब इन बच्चों को सरकार के निर्देश पर सुबह का नाश्ता भी देना होगा।

    इसके लिए सरकार बजट का प्रबंध कर रही है। वहीं मौजूदा समय जिला बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 2709 स्कूलों में सवा दो लाख बच्चे पंजीकृत हैं।

    जिला बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों को फिलहाल समय से मध्याह्न भोजन, फल व दूध के अलावा चिक्की का वितरण प्रति विद्यालय दिवस किया जा रहा है। जिसमें बुधवार को फल का वितरण किया जाता है।

    वहीं एमडीएम के लिए निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी में प्रति बच्चा 6.78 रुपये के हिसाब से तेल, मसाला, सब्जी इत्यादि की कन्वर्जन कास्ट तय है। वहीं जूनियर में प्रति बच्चा 10.17 रुपये की कन्वर्जन कास्ट है।

    इसके अलावा चार रुपये प्रति बच्चा सप्ताह में फल के लिए मिलता है। राशन का प्रबंध सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से करवाने की व्यवस्था प्रधान करवाते है।

    नगर क्षेत्र में सभासद विद्यालयों में राशन की व्यवस्था करते हैं। एमडीएम जिला समन्वयक राम जी ने बताया कि सरकार का आदेश अभी हम लोगों को प्राप्त नही हुआ है। आएगा तो अवश्य पालन किया जाएगा।