उन्नाव में स्कूल में बड़ा हादसा, काम करते हुए प्रिंसिपल की हार्ट अटैक से मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दही क्षेत्र के शिव नगर स्थित है, हैप्पी किड्स स्कूल में शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे प्रधानाचार्य नेहा दीक्षित की अचानक हालत बिगड़ी। इसपर स्टाफ व पति नीरज दीक्षित उन्हें उठा कर अचेत अवस्था में जिला अस्पताल ले गया। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में बैठी कामकाज निपटा रही थी। डाक्टर ने हृदय गति रुकने से मौत की संभावना जताई है। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और शव लेकर घर चले गए।