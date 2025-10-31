Language
    उन्नाव में स्कूल में बड़ा हादसा, काम करते हुए प्रिंसिपल की हार्ट अटैक से मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    उन्नाव के एक निजी स्कूल में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। घटना के बाद स्कूल स्टाफ और छात्रों में शोक की लहर दौड़ गई।

    उन्नाव में हार्टअटैक से प्रिंसिपल की मौत।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। दही क्षेत्र के शिव नगर स्थित है, हैप्पी किड्स स्कूल में शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे प्रधानाचार्य नेहा दीक्षित की अचानक हालत बिगड़ी। इसपर स्टाफ व पति नीरज दीक्षित उन्हें उठा कर अचेत अवस्था में जिला अस्पताल ले गया। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में बैठी कामकाज निपटा रही थी। डाक्टर ने हृदय गति रुकने से मौत की संभावना जताई है। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और शव लेकर घर चले गए।

    इसकी पहचान जरूरी

    हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों तक रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाता है। ऐसा ज्यादातर दिल की धमनियों में रुकावट (ब्लॉकेज) या खून के थक्के (ब्लड क्लॉट) बनने के कारण होता है।


    जानें इसके लक्षण (Symptoms of Heart Attack)

    • सीने में दर्द या भारीपन: बीच या बाईं तरफ दबाव, जलन या चुभन जैसा दर्द महसूस होना।
    • सांस लेने में तकलीफ: हल्की सी मेहनत में भी सांस फूलना।
    • पसीना आना: ठंडे पसीने के साथ बेचैनी महसूस होना।
    • ऊपरी शरीर में दर्द: हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ तक दर्द फैलना।
    • उलझन या चक्कर आना: सिर हल्का लगना, अचानक बेहोश होना।
    • थकान: बिना कारण अत्यधिक कमजोरी या थकावट महसूस होना।

    इसके बचाव के लिए क्या करें (Prevention Tips)

    • संतुलित आहार लें: तला-भुना, अधिक नमक व कोलेस्ट्रॉलयुक्त भोजन से बचें।
    • नियमित व्यायाम करें: रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलें या हल्का योग करें।
    • तनाव कम करें: मेडिटेशन, प्राणायाम और पर्याप्त नींद लें।
    • धूम्रपान व शराब से परहेज करें।
    • ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं।
    • पानी अधिक पिएं और वजन नियंत्रण में रखें।