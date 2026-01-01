उन्नाव में एनकाउंटर: सेल्समैन के हत्यारोपियों ने पुलिस पर दागी गोली, पलटवार में दो घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आसीवन के कुरसठ शराब ठेका के सेल्समैन सुधीर की राह चलते गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपित बुधवार रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। खुद को घिरा देख उन्होंने पुलिस पर भी गोलियां दागीं। पुलिस के पलटवार में एक आरोपित के दाएं पैर व दूसरे के दोनों पैरों में गोलियां धंस गईं। आरोपितों ने बाइक आगे पीछे करने को लेकर हुए विवाद में गोली मारने की बात स्वीकार की है। हत्या के साथ पुलिस पर जानलेवा हमले का एक और मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है।

औरास के बरादेव गांव निवासी 30 वर्षीय सुधीर प्रजापति आसीवन के कुरसठ शराब ठेका में सेल्समैन था। 29 दिसंबर की सुबह लगभग 11 बजे बाइक से घर जाते समय रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज में दोनों आरोपितों की चेहरे पुलिस के सामने आए थे। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। बुधवार रात लगभग आठ बजे सीओ संतोष सिंह, बांगरमऊ कोतवाल अखिलेश पांडेय, आसीवन एसओ प्रदीप सिंह व स्वाट टीम के साथ आसीवन क्षेत्र के बीजीमऊ-सरीफाबाद मार्ग पर पहाड़पुर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे।

इसी दौरान एक बाइक से आ रहे दो युवकों ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। खुद को बचाते हुए पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम मो. एहसान व सलमान निवासी मुहल्ला अफगान कस्बा कुरसठ आसीवन बताया।