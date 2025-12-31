Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता बोली- सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय, सेंगर की बेटी ने कहा- नार्को का करें सामना, Victim ने उठाया सवाल...ऐश्वर्या बहन जैसी, लेकिन...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:21 AM (IST)

    माखी दुष्कर्म कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। वहीं, पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। माखी दुष्कर्म कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां पीड़िता ने इंसाफ का दरवाजा खुलने की बात कही, वहीं पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि वह भी एक बेटी हैं। जो पिता पर आरोप लगा रही हैं, वह एक सुबूत दे दें, सिवा खुद बोलने के। पिता चीख-चीखकर नार्को टेस्ट कराने की बात कह रहे हैं, जबकि उन्होंने यह टेस्ट कराने से साफ इन्कार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि वह सही हैं तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार क्यों नहीं होती हैं।ऐश्वर्या के बयान पर पलटवार करते हुए पीड़िता ने कहा कि ऐश्वर्या मेरी बहन जैसी हैं। मुझ पर जो बीती है, क्या उन्हें उसका अहसास है। जिस समय उनके पिता ने दुष्कर्म किया क्या वह वहां थीं। माना उनके पिता दोपहर दो बजे उन्नाव में थे।

    सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगी अपने प्रमाण

    रात में क्या वह उन्नाव से माखी नहीं आ सकते। मैं अपने प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगी। मुझे बताएं कि कितनी पीड़िताओं ने नार्को टेस्ट कराया जो मैं कराऊं। पीड़िता ने फोन पर बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लड़ने के लिए आगे का रास्ता दिखाया है। आंख बंद कर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। पिता के हत्यारों व मेरे साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। इन लोगों ने दुनिया में मेरा मजाक बना दिया है। मेरी भी अच्छी जिंदगी होती।

    सुरक्षा के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाऊंगी। अब चार सप्ताह बाद सुनवाई है। मैं मजबूती के साथ अपना पक्ष रखूंगी। वहीं सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने कहा जिस इंसान को इतना बुरा कहा जा रहा है वह दो बच्चियों के पिता हैं। अगर एक भी सुबूत है कि पिता ने उस पर आंख उठाकर देखा है तो पिता को फांसी दे दी जाए। उन्होंने इस केस पर राजनीति न किए जाने की अपील की है।