    छोटे स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों का भी होगा अनाउंसमेंट, हादसों को रोकने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:43 PM (IST)

    रेलवे विभाग ने उन्नाव सहित छोटे स्टेशनों पर ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने के लिए नई पहल की है। अब हाई-स्पीड ट्रेनों के आने से पहले हिंदी और अंग्रेजी में घोषण ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। ट्रेन की चपेट में आकर होने वाली दुर्घटनाओं व मौताें को रोकने के लिए रेलवे विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। उन्नाव जंक्शन की तरह अन्य रूटों पर स्थित छोटे स्टेशनों पर भी हाई स्पीड ट्रेन के आने से पहले अनाउंसमेट के जरिए लोगों को सचेत किया जाएगा।

    इससे प्लेटफार्म या ट्रैक पर मौजूद लोगों को ट्रेन के आने की जानकारी मिल जाएगी और उन्हें वहां से हटाया जा सकेगा। उन्नाव सीमा में जंक्शन के अलावा, कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर गंगाघाट, मगरवारा, सोनिक, जैतीपुर, अजगैन व कुसुंभी छोटे स्टेशन हैं।

    इसके अलावा, कानपुर बालामऊ रूट पर माखी, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ व गंजमुरादाबाद में हाल्ट व स्टेशन हैं। इसी तरह रायबरेली रूट पर अचलगंज, बीघापुर, तकिया, बैसवारा स्टेशन हैं।

    लखनऊ मंडल की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी बिना रुके तेज रफ्तार से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए पहले से घोषणा की जाएगी। घोषणा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, ताकि हर यात्री इसे समझ सके।

    वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि कई छोटे स्टेशनों पर ऐसी ट्रेनें गुजरती हैं, जिनका ठहराव नहीं होता और वह तेज गति से प्लेटफार्म से निकल जाती हैं। ऐसे में कई बार यात्री प्लेटफार्म के किनारे खड़े हो जाते हैं या ट्रैक पार करने का प्रयास करते हैं।

    जिससे हादसे का शिकार हो जाते हैं। ट्रेनों से आने से पहले सभी छोटे स्टेशनों पर भी अनाउंसमेंट कर लोगों को सचेत किया जाएगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वह प्लेटफार्म के किनारे न खड़े हों।