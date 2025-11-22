Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में मंच पर बार बालाओं पर सादी वर्दी में सिपाही ने उड़ाए नोट, Video हुआ Viral

    By Mohit Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    उन्नाव में एक सिपाही का बार बालाओं पर नोट उड़ाते हुए वीडियो वायरल हो गया। यह घटना पुरवा के भूलेमऊ में हुई, जहाँ सिपाही सादी वर्दी में एक कार्यक्रम में शामिल था। एसपी ने मामले की जांच सीओ पुरवा को सौंप दी है, और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, पुरावा(उन्नाव)। उन्नाव में बार बालाओं पर रुपये उड़ाते हुए युवक का एक वीडियो वायरल हुआ। यह पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। इस वीडियों में दिखाई दे रहा युवक सिपाही है जो सादी वर्दी है और डांस कर रहीं बार बालाओं पर रुपये उड़ा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मंच पर चढ़कर बार बालाओं पर रुपए लुटा ठुमके लगाते हुए पुरवा कोतवाली में तैनात एक सिपाही का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। कोतवाल ने बताया कि सिपाही सादी वर्दी में आफ ड्यूटी पर था। एसपी ने सीओ पुरवा को मामले की जांच सौंपी है। एसपी ने बताया कि यदि सीओ की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

     

    36 सेकेंड का प्रसारित यह वीडियो पुरवा के भूलेमऊ में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। वीडियो में मंच पर कुछ बार बालाएं डांस कर रही हैं। इसी बीच सादी वर्दी में पुरवा कोतवाली का एक सिपाही मंच पहुंचा और ठुमके लगाते हुए बार बालाओं पर नोट उड़ाने लगा। वहां मौजूद लोगों में किसी एक ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि सिपाही आफ ड्यूटी सादी वर्दी में था।

     

    एसपी जयप्रकाश सिंह ने मामले की जांच सीओ पुरवा को सौंपी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो दो दिन पुराना है।

     

    जेई पर छेड़छाड़ का आरोप


    ससू, जागरण. हसनगंज: क्षेत्र के जसमड़ा बब्बन गांव निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनके पति संविदा लाइनमैन हैं। बिजली विभाग के एक जेई दो साथियों के साथ 24 अगस्त 2023 को उसके घर पहुंचे और बाहर खड़े जनरेटर का तार खोलकर 11 हजार लाइन में कटिया फंसाकर वीडियो बना लिया। बाद में उन पर बिजली चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 29 सितंबर 2023 की सुबह करीब नौ बजे जब वह घर पर अकेली थी, तभी जेई वहां पहुंचा और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक शरद कुमार ने बताया कि न्यायालय से अभी आदेश की कोई प्रति कोतवाली नहीं पहुंची है। जैसे ही आदेश आएगा रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।