उन्नाव में मंच पर बार बालाओं पर सादी वर्दी में सिपाही ने उड़ाए नोट, Video हुआ Viral

संवाद सहयोगी, जागरण, पुरावा(उन्नाव)। उन्नाव में बार बालाओं पर रुपये उड़ाते हुए युवक का एक वीडियो वायरल हुआ। यह पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। इस वीडियों में दिखाई दे रहा युवक सिपाही है जो सादी वर्दी है और डांस कर रहीं बार बालाओं पर रुपये उड़ा रहा है।

मंच पर चढ़कर बार बालाओं पर रुपए लुटा ठुमके लगाते हुए पुरवा कोतवाली में तैनात एक सिपाही का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। कोतवाल ने बताया कि सिपाही सादी वर्दी में आफ ड्यूटी पर था। एसपी ने सीओ पुरवा को मामले की जांच सौंपी है। एसपी ने बताया कि यदि सीओ की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

36 सेकेंड का प्रसारित यह वीडियो पुरवा के भूलेमऊ में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। वीडियो में मंच पर कुछ बार बालाएं डांस कर रही हैं। इसी बीच सादी वर्दी में पुरवा कोतवाली का एक सिपाही मंच पहुंचा और ठुमके लगाते हुए बार बालाओं पर नोट उड़ाने लगा। वहां मौजूद लोगों में किसी एक ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि सिपाही आफ ड्यूटी सादी वर्दी में था।