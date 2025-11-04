Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Unnao News: एमडी के निरीक्षण से पहले व्यापारियों को शांत रहने की धमकी, खुली पोल तो SDO, XEN, JE निलंबित

    By Amit Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    उन्नाव के मगतखेड़ा में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का निरीक्षण करने पहुंची एमडी रिया केजरीवाल को व्यापारियों ने असुरक्षित ट्रांसफार्मर और एक्सईएन की अभद्रता की शिकायत की। एमडी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्सईएन, एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया। निरीक्षण में ट्रांसफार्मर की फेंसिंग न होने और बकाया वसूली न होने जैसी खामियां पाई गईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। पुरवा वितरण खंड के मंगतखेड़ा में सोमवार से स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान शुरू किया गया। मंगलवार को प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल पूर्वाह्न करीब 11 बजे कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। जहां व्यापारियों ने उनका काफिला रोक कर कस्बा बाजार में खुले में असुरक्षित रखे ट्रांसफार्मर के कारण पनप रहे खतरे, अधिशासी अभियंता पुरवा द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्रता करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाराज एमडी ने पुन: स्थलीय निरीक्षण किया और नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) पुरवा वितरण खंड, उपखंड अधिकारी पुरवा (एसडी) और अवर अभियंता (जेई) पुरवा ग्रामीण को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक्सईएन को रायबरेली तलब किया।

    मंगतखेड़ा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सोमवार से शुरू हुआ। मंगलवार को निरीक्षण के लिए वहां प्रबंध निदेशक मध्यांचल को पहुंचना था। इसी से सुबह (एक्सईएन) पुरवा विष्णु दयाल यादव मंगतखेड़ा पहुंचे। जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह व अन्य व्यापारियों ने मीटर बदलने का कारण पूछते हुए नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया। जिससे बात बढ़ गई।

    व्यापारियों से कहा, शांत न रहने पर ठीक कर देंंगे

    व्यापारी नेताओं का आरोप है कि एक्सईएन ने व्यापारियों से अभद्रता करते हुए पुलिस बुलाने और शांत न रहने पर ठीक कर देने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी की एक न सुनी। इसके कुछ समय बाद एमडी रिया केजरीवाल निरीक्षण करने के लिए मंगतखेड़ा पहुंची, और लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का काम देख कर लौट रही थी तभी, रास्ते में खड़े व्यापारी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह, संदीप शुक्ला, भानू सिंह, पंकज त्रिवेदी, रोहित त्रिपाठी आदि ने उन्हें रोक कर बाजार में खुले में असुरक्षित रखे ट्रांसफार्मर के कारण पनप रहे खतरे आदि को दिखाया। साथ ही एक्सईएन पर अभद्रता का आरोप लगाया। इसके बाद एमडी ने पुन: चेकिंग की।

    नहीं मिली ट्रांसफार्मर में फेसिंग

    जहां उन्हें बाजार में रखे ट्रांसफार्मर की फेंसिंग नहीं मिली। इतना ही नहीं टेलनेश यूनिट भी नहीं लगी मिली। ट्रांसफार्मर में टेलनेश यूनिट भी नहीं लगी मिली। बाजार में कनेक्शन धारकों का बकाया भी नहीं वसूला गया कई स्वीकृत काम अभी तक शुरू नहीं हुए थे, यह खामियां देख एमडी भड़क गई। उन्होंने फटकार लगाते हुए अधिशासी अभियंता पुरवा विष्णु दयाल यादव, उपखंड अधिकारी अनिल वर्मा और अवर अभियंता संतोष श्रीवास्तव को निलंबित करने का आदेश दिया।

    एक्सईएन ने सफाई देने का प्रयास किया तो मिली फटकार

    एमडी का आदेश सुनते ही मौजूद मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता सभी पसीना पसीना हो गए। एक्सईएन ने सफाई देने का प्रयास किया, जिसपर उन्होंने फटकार लगाई और रायबरेली मीटिंग में पेपर लेकर पहुंचने पर बताने के लिए कहा। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अभी तो निरीक्षण चल रहा है। रायबरेली में मीटिंग होने के बाद तय होगा।