उन्नाव में लव-मैरिज के एक महीने बाद फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, परिजन बोले- दहेज के लिए बेटी को मार डाला

जागरण संवाददाता, उन्नाव। पहले दोस्ती फिर गहरी नजदीकी के बाद शादी के बंधन में एक माह पहले बंधी नवविवाहिता का शव सोमवार तड़के घर के कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला। स्वजन ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगा तहरीर दी।

पुलिस ने पति, सास-ससुर व दो ननद पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।बेटी की मौत से स्वजन बेहाल हैं। ससुरालियों ने खुद फंदा लगाकर जान देने की बात कही है। दही क्षेत्र के आवास विकास कालोनी ब्लाक ए 303 निवासी सूरज सिंह की शादी चार दिसंबर 2025 को आवास विकास में ही रहने वाली स्वेक्षा सिंह से हुई थी। ब्यूटी पार्लर चलाने के दौरान स्वेक्षा की मुलाकात सूरज से हुई थी। प्रेम प्रसंग के बाद दोनाें ने शादी कर ली थी।

स्वेक्षा का शव सोमवार तड़के पांच बजे घर में फंदे से लटका मिला। शव से बिलख रहे मायके पक्ष के लोगों ने बताया कि इस शादी से सूरज के स्वजन खुश नहीं थे। लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर ससुरालियों ने बेटी की हत्या कर दी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सूरज उसकी मां मधू, पिता श्याम नरेश, बहन स्वाती व श्रद्धा पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तड़के तीन बजे फैक्ट्री से घर पहुंचा था पति ससुरालियों ने बताया कि तड़के तीन बजे सूरज फैक्ट्री से घर पहुंचा था। उस समय स्वेच्छा सो रही थी। तड़के पांच बजे अलार्म बजने पर जब पति की आंख खुली तो पत्नी बिस्तर पर नहीं थी।

तलाश करने पर जब वह बगल के कमरे में पहुंचा तो वहां पत्नी का शव लटका देख वह कांप गया। ससुर श्याम नरेश सिंह ने बताया कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा या तनाव नहीं था। सब कुछ सामान्य था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया।

शादी के एक माह पूरे होने पर भाई लेकर गया था केक उधर दिवंगत स्वेक्षा के भाई हनी ने बताया कि 4 जनवरी को शादी के एक महीने पूरे होने पर वह बहन के घर केक और चॉकलेट लेकर गया था।