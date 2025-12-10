Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी सांसद खेल प्रतियोगिता, छह तहसीलों के खिलाड़ी होंगे शामिल

    By Dhirendra Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    उन्नाव में 17 से 24 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छह तहसीलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर और सीनिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। छह तहसीलों के खिलाड़ी सांसद खेल महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक व बालिका वर्ग में आयोजित की जाएगी। सभी खिलाड़ियों को खेल किट में आना अनिवार्य है।

    बाईपास स्थित स्टेडियम में 17 से 24 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूड़ो, भारोत्तोलन, खोखो, कबड्डी, रस्साकसी खेल शामिल किया गया है।

    इसके लिए खेल विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। 17 दिसंबर को एथलेटिक्स, 18 को बैडमिंटन, 19 को कुश्ती, 20 को वॉलीबॉल, 21 को फुटबॉल, 22 को जूड़ो और भारोत्तोलन, 23 को खोखो और 24 को कबड्डी व रस्साकसी प्रतियोगिता होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सब्बरवाल ने बताया कि खिलाड़ियों को खेल किट में आना अनिवार्य है। प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से शुरू होगी।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में दो करोड़ की लागत से बनेगा पार्क, बच्चे और महिलाओं समेत सभी के लिए होंगी खास सुविधाएं