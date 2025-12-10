उन्नाव में 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी सांसद खेल प्रतियोगिता, छह तहसीलों के खिलाड़ी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। छह तहसीलों के खिलाड़ी सांसद खेल महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक व बालिका वर्ग में आयोजित की जाएगी। सभी खिलाड़ियों को खेल किट में आना अनिवार्य है।

बाईपास स्थित स्टेडियम में 17 से 24 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूड़ो, भारोत्तोलन, खोखो, कबड्डी, रस्साकसी खेल शामिल किया गया है।

इसके लिए खेल विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। 17 दिसंबर को एथलेटिक्स, 18 को बैडमिंटन, 19 को कुश्ती, 20 को वॉलीबॉल, 21 को फुटबॉल, 22 को जूड़ो और भारोत्तोलन, 23 को खोखो और 24 को कबड्डी व रस्साकसी प्रतियोगिता होगी।