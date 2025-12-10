यूपी के इस जिले में दो करोड़ की लागत से बनेगा पार्क, बच्चे और महिलाओं समेत सभी के लिए होंगी खास सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बागपत। बड़ौत शहर में आबादी के बीच स्थित खल मंडी के पास स्थित पांच बीघा भूमि पर पार्क बनाया जाएगा। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जल्द ही पार्क की डीपीआर बनाई जाएगी।

इसके निर्माण में लगभग दो करोड़ रुपये के आसपास खर्च होंगे। पार्क में बच्चों और महिलाओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। पार्क का निर्माण हो जाने से एक ओर जहां खाली पड़ी भूमि पर उपयोग हो सकेगा तो दूसरी ओर लोग दो पल सुकून के व्यतीत कर सकेंगे।

शहर में खल मंडी के पास पुराने समय में गेहूं के गोदाम हुआ करते थे जो सालों से बंद पड़े हुए हैं और उनके आए दिन गोवंशी गिरते रहते हैं। दूसरा कई बार शाम के समय यहां असमाजिक तत्व भी घूमते रहते हैं।

प्रशासन के अधिकारियों की सलाह पर कुछ समय पहले नगर पालिका की ओर से खाली पड़ी भूमि पर पार्क बनाने के लिए नगर पालिका बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया था जो बोर्ड की बैठक में पास हो गया है। नगर पालिका के ईओ मनोज कुमार रस्तोगी ने बताया कि बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद पार्क के निर्माण के लिए डीपीआर बनाई जाएगी, लेकिन पहले यह देखा जाएगा कि खाली पड़ी यह भूमि किस-किस विभाग के नाम है।

शहर में बने हैं 13 विकसित और चार अविकसित पार्क आवास विकास कॉलोनी स्थित शिव पार्क, टंकी वाले पार्क, भगत सिंह पार्क, शास्त्री पार्क, महिला पार्क, बच्चा पार्क, बड़ा पार्क, नगर पालिका परिषद स्थित गांधी पार्क, बड़ौली रोड स्थित पीएन शर्मा पार्क, सीओ ऑफिस के पास पुस्ताकलय वाला पार्क, शमशान घाट बड़ौली रोड स्थित शवदाह गृह पार्क, शमशान घाट बावली रोड स्थित शवदाह गृह पार्क, तहसील परिसर स्थित तहसील पार्क के अलावा वन विभाग कार्यालय के स्थित पार्क, आवास विकास कॉलोनी स्थित सैनिक पार्क, फौजी पार्क और ऑक्स फोर्ड स्कूल के सामने पार्क।