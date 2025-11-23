Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपित पक्ष ने उठाया खतरनाक कदम, लखनऊ में किया आत्मदाह का प्रयास

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    उन्नाव में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी पक्ष ने लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्मदाह के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ व उसके माता-पिता समेत परिवार के छह लोगों को पीटकर घायल करने के मामले में मुकदमा दर्ज होने से झल्लाएं आरोपित पक्ष के एक परिवार के आठ लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से पहले गोल्फ चौराहा के पास खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया।पुलिस ने समझाकर शांत किया और सभी का मेडिकल परीक्षण कराया। आरोपितों का कहना है कि पुलिस ने उनका पक्ष नहीं सुना।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    आसीवन क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय अनुसूचित जाति की किशोरी शनिवार शाम परिवारजन के साथ खेत गई थी। वहां से नित्यक्रिया को जाते समय पड़ोस के गांव लोनारी खेड़ा निवासी सरोज यादव ने अपने साथी बदुल्लाखेड़ा गांव निवासी रोहित के साथ पिपरी मार्ग पर स्थित गड़ार पुलिया के पास किशोरी को दबोच लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोरी के शोर मचाने पर जब तक वह स्वजन घटनास्थल पर पहुंचते, आरोपित भाग निकले।


    किशोरी के पिता के अनुसार खेत से वह अन्य स्वजन के साथ आरोपित सरोज के बड़े दादा जगदीश के पास उलाहना देने पहुंचा। गुस्से में जगदीश ने सभी से गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बीच वहां मौजूद दूसरे आरोपित रोहित के भाई करन यादव ने अपने साथी माहिर निवासी वजीरखेड़ा के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपित सरोज की बहन शैलेंद्री, सोनी, मोनी, रोशनी व 5-6 अज्ञात लोगों ने भी लाठी-डंडे से हमला बोल दिया।


    हमले में किशोरी उसके पिता के अलावा मां, चाचा, बहन व एक भाई घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मियागंज सीएचसी में भर्ती कराया था। किशोरी के माता-पिता की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद्र पांडेय ने किशोरी के पिता की तहरीर पर 14 लोगों के विरुद्ध मारपीट, छेड़छाड़ व एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामला एससीएसटी एक्ट का होने से सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने जांच शुरू की थी।


    इसी मामले में आरोपित जगदीश यादव, कप्तान यादव, उसकी बेटी रोशनी, बेटा सरोज, गांव की शैलेंद्री सोनी, मोनी, व माहिर निवासी वजीर खेड़ा आसीवन रविवार सुबह मुख्यमंत्री आवास के समीप गोल्फ चौराहा पर पहुंच गए और खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौजूद पुलिस ने सभी को समझाकर शांत कराया और गौतमपल्ली थाने ले जाया गया। यहां से सभी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आसीवन के कुरसठ चौकी प्रभारी राजीव भदौरिया गौतमपल्ली थाना पहुंचे हैं।


    प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने बताया कि आरोपितों ने शनिवार को अनुसूचित जाति की किशोरी से छेड़छाड़ मारपीट, व उलाहना देने के गए माता-पिता समेत परिवार के छह सदस्यों को पीटा था। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। दूसरा पक्ष थाना नहीं आया। गिरफ्तारी की धाराएं न होने से किसी को पकड़ने के लिए दबिश भी नहीं दी गई। अब उन्हें बताया जाएगा कि वह सीओ बांगरमऊ के पास जाकर अपने बयान दर्ज कराएं।