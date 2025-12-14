उन्नाव में संचालित तीन मोबाइल नंबरों से दिल्ली बिहार समेत अन्य प्रदेशों में लाखों की ठगी, ब्लैक मनी को किया गया व्हाइट

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिले में संचालित तीन मोबाइल नंबरों से दिल्ली बिहार और प्रदेश के कई जिलों में ठगी की गई। मोबाइल नंबर के आधार पर पीड़ितों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उन्नाव की साइबर टीम ने जांच की तो पता चला चार म्यूल अकाउंट के जरिए बाहरी देशों से इन खातों में बड़ी रकम का आदान प्रदान किया गया। साइबर थाना के दरोगा सुभाष चंद्र ने दो मुकदमे दर्ज कर लखनऊ मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी है।

गृह मंत्रालय से 17 सितंबर 2025 को एक इनपुट भेजा गया। जिसके आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश पाठक के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि साइबर अपराधियों ने जिले के चार म्यूल खातों के जरिए दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में वियतनाम समेत अन्य की ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। वर्ष 2024 से इन खातों में लेनदेन किया जा रहा था।