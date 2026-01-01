प्रेमिका को घुमाने के बहाने ले गया हिमाचल और कर दी हत्या, पिता-दोस्त की मदद से वारदात को दिया अंजाम, 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, उन्नाव। घुमाने के बहाने युवक अपनी प्रेमिका को हिमाचल प्रदेश ले गया और पिता व दोस्त की मदद से हत्या कर शव वहीं फेंक दिया। हिमाचल की पुलिस ने पहले दोस्त को गुजरात से पकड़ा, फिर बुधवार को उन्नाव से पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर चली गई। घटना 17 दिसंबर 2025 की है। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका उसे ब्लैकमेल कर रुपये वसूलती थी, इसलिए वह परेशान था।

हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के कोट कहलूर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि उन्नाव निवासी प्रवीण का जिले की ही रुखसाना बानो से प्रेम प्रसंग था। रुखसाना ने प्रवीण को ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठना शुरू कर दिया। प्रवीण ऊब गया तो रुखसाना की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने गुजरात में रहने वाले अपने दोस्त अवनेश को तैयार किया।

हिमाचल के नैना देवी मंदिर पहुंचे रुखसाना को घुमाने की बात कह उसे झांसे में लिया और 16 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर पहुंचे। प्रवीण के साथ उसका पिता राजकिशोर भी था। तीनों ने मिलकर कोट कहलूर क्षेत्र में 17 दिसंबर को रुखसाना की हत्या कर दी। शव वहीं फेंककर सभी अपने-अपने घर चले गए।