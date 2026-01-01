Language
    प्रेमिका को घुमाने के बहाने ले गया हिमाचल और कर दी हत्या, पिता-दोस्त की मदद से वारदात को दिया अंजाम, 3 गिरफ्तार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    युवक ने अपनी प्रेमिका को घुमाने के बहाने हिमाचल प्रदेश ले जाकर पिता और दोस्त की मदद से उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने पहले दोस्त को गुजरा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। घुमाने के बहाने युवक अपनी प्रेमिका को हिमाचल प्रदेश ले गया और पिता व दोस्त की मदद से हत्या कर शव वहीं फेंक दिया। हिमाचल की पुलिस ने पहले दोस्त को गुजरात से पकड़ा, फिर बुधवार को उन्नाव से पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर चली गई। घटना 17 दिसंबर 2025 की है। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका उसे ब्लैकमेल कर रुपये वसूलती थी, इसलिए वह परेशान था।

    हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के कोट कहलूर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि उन्नाव निवासी प्रवीण का जिले की ही रुखसाना बानो से प्रेम प्रसंग था। रुखसाना ने प्रवीण को ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठना शुरू कर दिया। प्रवीण ऊब गया तो रुखसाना की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने गुजरात में रहने वाले अपने दोस्त अवनेश को तैयार किया।

    हिमाचल के नैना देवी मंदिर पहुंचे

    रुखसाना को घुमाने की बात कह उसे झांसे में लिया और 16 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर पहुंचे। प्रवीण के साथ उसका पिता राजकिशोर भी था। तीनों ने मिलकर कोट कहलूर क्षेत्र में 17 दिसंबर को रुखसाना की हत्या कर दी। शव वहीं फेंककर सभी अपने-अपने घर चले गए।

    एसओ अश्वनी कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में रुखसाना, प्रवीण और उसका दोस्त अवनेश साथ दिखे थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर गुजरात से अवनेश को उठाया गया तो उसने सच बयां कर दिया। इसके बाद बुधवार को उन्नाव पहुंचकर पुलिस की मदद से प्रवीण व उसके पिता राजकिशोर को गिरफ्तार किया गया है। दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।