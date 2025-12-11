Language
    उन्नाव में मामूली विवाद में युवक की सिर पर सरिया मारकर की गई निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक मामूली विवाद में युवक की सरिया मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के नूरुद्दीन नगर निवासी 24 वर्षीय सुफेल की पड़ोसी रहमत अली से मामूली विवाद को लेकर कई दिनों से खुन्नस चल रही थी।

    बुधवार रात सुफेल घर के बाहर आग ताप रहा था। इसी बीच रहमत अली चार अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और पैर से आग को बुझाकर तितर-बितर कर दिया। सुफेल ने विरोध किया तो डंडों से उस पर हमला कर दिया।

    इसी बीच रहमत अली ने सिर पर सरिया से वार कर दिया जिससे सुफेल जमीन पर गिर गया। बेहोशी की हालत में स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए इलाज के दौरान गुरुवार सुबह सात बजे उसकी मौत हो गई।

    स्वजन शव को जिला अस्पताल से लेकर घर चले गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी आरोपितों के घर दबिश दी पर कोई नहीं मिला। सुफेल दो बहनों के बीच इकलौता था।

    उसकी मौत से मां अनीसा बहन आफरीन और रफद का रो-रोकर बुरा हाल है। मां अनीसा ने पड़ोसी रहमत अली समेत पांच लोगों को नामजद कर तहरीर दी है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर शीघ्र आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

