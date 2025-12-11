उन्नाव में मामूली विवाद में युवक की सिर पर सरिया मारकर की गई निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी

बुधवार रात सुफेल घर के बाहर आग ताप रहा था। इसी बीच रहमत अली चार अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और पैर से आग को बुझाकर तितर-बितर कर दिया। सुफेल ने विरोध किया तो डंडों से उस पर हमला कर दिया।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के नूरुद्दीन नगर निवासी 24 वर्षीय सुफेल की पड़ोसी रहमत अली से मामूली विवाद को लेकर कई दिनों से खुन्नस चल रही थी।

इसी बीच रहमत अली ने सिर पर सरिया से वार कर दिया जिससे सुफेल जमीन पर गिर गया। बेहोशी की हालत में स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए इलाज के दौरान गुरुवार सुबह सात बजे उसकी मौत हो गई।

स्वजन शव को जिला अस्पताल से लेकर घर चले गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी आरोपितों के घर दबिश दी पर कोई नहीं मिला। सुफेल दो बहनों के बीच इकलौता था।

उसकी मौत से मां अनीसा बहन आफरीन और रफद का रो-रोकर बुरा हाल है। मां अनीसा ने पड़ोसी रहमत अली समेत पांच लोगों को नामजद कर तहरीर दी है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर शीघ्र आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।