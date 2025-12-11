यूपी में ससुराल से लापता हुई विवाहिता...ऐसे हाल में मिली कि रो पड़े परिजन, सुनाई अपनी दास्तान

संवाद सूत्र, जागरण औरैया। गांव बाऊखेड़ा निवासी सुनील कुमार बाथम की 28 वर्षीय पत्नी सरोजा देवी 26 नवंबर को लापता हो गई थी।

सास विजय देवी ने 27 नवंबर को पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मायके वालों को वह भिक्षा मांगते हुए मिली।

बुधवार सुबह इटावा जिले के भरथना कोतवाली क्षेत्र के गांव रमाईन से मायके पक्ष से 20 महिलाओं सहित करीब 50 लोग लोडर व बाइकों से ऐरवाकटरा थाने आ रहे थे।