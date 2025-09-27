Language
    शराब दुकानों का शटर तोड़ चोर उठा ले गए डेढ़ लाख की नकदी, पुलिस जांच में जुटी

    By amit mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    उन्नाव के आसीवन क्षेत्र में चोरों ने शराब की दुकानों को निशाना बनाया। मियागंज चौराहे पर स्थित देसी अंग्रेजी और बीयर की दुकानों से लगभग 1.5 लाख रुपये की नकदी चुराई गई। पुलिस पिकेट की मौजूदगी के बावजूद हुई इस घटना को पुलिस संदिग्ध मान रही है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। आसीवन क्षेत्र के मियागंज चौराहा स्थित कंपोजिट देसी, अंग्रेजी व बियर की दुकानों का रात चोरों ने शटर काटा और अंदर रखी लगभग डेढ़ लाख रुपये की नकदी पार कर दी। खास बात यह रही कि घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस पिकेट निगरानी के लिए मौजूद रही। सुबह घटना की छानबीन कर रही पुलिस मामला संदिग्ध मान रही है।

    बांगरमऊ सर्किल क्षेत्र में इन दिनों चोरी की बाढ़ जैसी आ गई है। चोर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।बांगरमऊ, बेहटा मुजावर में ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। उक्त क्षेत्रें में चोरी की घटनाओं के बाद गुरुवार रात चोरों ने आसीवन क्षेत्र के मियागंज चौराहे से कुछ दूर संडीला मार्ग स्थित देसी, अंग्रेजी शराब व बियर की दुकानों पर चोरों ने धावा बोला।

    चोरों ने दुकानों का शटर लोहे की राड तोड़ा और अंदर घुस गए। जहां से चोरों ने पहले सीसी कैमरों का तार काट दिया। अंग्रेजी व बियर दुकान से एक लाख और देसी शराब की दुकान से 50 हजार रुपये की नकदी उठा ले गए।

    अंग्रेजी शराब दुकान के सेल्समैन कमलेश ने बताया कि चोरों ने जिस जगह वह सो रहा था, उस गेट में प्लास्टिक की रस्सी बांध दी थी, जिससे वह बाहर ना निकल सके दुकान मालिक सोनम जायसवाल के पति सौरभ जायसवाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

    देसी दुकान के सेल्समैन विपिन जायसवाल ने बताया कि दुकान स्वामी बाहर हैं, आने पर तहरीर देगें। वहीं इस मामले में एसओ अरविंद कुमार पांडेय ने घटना की जानकारी होने से इन्कार किया। जबकि तस्वीरों में पुलिस घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    उधर सीओ बांगरमऊ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिस समय चोरी हुई उस वक्त दुकान के अंदर सेल्समैन मौजूद थे। कोई शराब की बोतल पौव्वा आदि चोरी नहीं हुए है। मामला कुछ संदिग्ध है, घटना की जांच की जा रही है। राजफाश किया जाएगा।