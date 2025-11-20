उन्नाव में अवैध संबंध के शक में पत्नी को फावड़े से काट डाला, फिर Dial 112 पर जानकारी दे किया आत्मसमर्पण
उन्नाव के अचलगंज में होरीलाल नामक एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी शांति की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी और आत्मसमर्पण कर दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, जागरण अचलगंज (उन्नाव)। अवैध संबंध के शक पर पति गुरुवार शाम काम के बहाने पत्नी को खेत ले गया और वहीं फावड़े से नाजुक अंग, गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों में छह से सात वारकर हत्या कर दी। खुद पुलिस को फोन कर बुलाया और आत्मसमर्पण कर दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की है।
अचलगंज क्षेत्र के त्रिभानपुर गांव निवासी होरीलाल खेती कर 35 वर्षीय पत्नी शांति व पांच बच्चों का पेट पालता था। वह अपनी पत्नी पर अक्सर शक करता था। जिससे उसका झगड़ा हुआ करता था। गुरुवार शाम करीब पांच बजे वह पत्नी काम करने के बहाने खेत ले गया। करीब एक घंटे बाद शाम करीब छह बजे उसने फावड़ा उठाया और पत्नी के शरीर में छह से सात वारकर उसकी हत्या कर दी।
शांति की गर्दन फावड़े की धार लगने से आधे से ज्यादा कट गई। मौके पर उसकी मौत हो गई। शव को खेत में ही छोड़कर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने ही मोबाइल फोन से 112 नंबर मिलाकर पत्नी की हत्या कर देने की जानकारी दी। अभी वह रास्ते में ही था कि पुलिस की जीप वहां पहुंची तो उसे रोककर अपना परिचय दिया और जीप में बैठकर पुलिस के साथ खेत पहुंचकर शव बरामद कराया।
पुलिस ने फावड़े को कब्जे में लेने के साथ आरोपित होरीलाल को हिरासत में ले लिया। उधर घटना की जानकारी घर व मायके पक्ष तक पहुंची तो कोहराम मच गया। करीब एक घंटे बाद मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। शव की हालत देख आरोपित पति को फांसी देने की मांग करने लगे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर सभी को शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई चंद्रशेखर ने बहनोई के होरीलाल के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश पाठक ने बताया कि आरोपित ने बताया है कि पत्नी लगातार उससे झगड़ा करती थी। वहीं ग्रामीणों में परिवार के एक युवक से अवैध संबंध के शक पर पति द्वारा हत्या की चर्चा है।
