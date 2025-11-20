उन्नाव में अवैध संबंध के शक में पत्नी को फावड़े से काट डाला, फिर Dial 112 पर जानकारी दे किया आत्मसमर्पण

संवाद सूत्र, जागरण अचलगंज (उन्नाव)। अवैध संबंध के शक पर पति गुरुवार शाम काम के बहाने पत्नी को खेत ले गया और वहीं फावड़े से नाजुक अंग, गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों में छह से सात वारकर हत्या कर दी। खुद पुलिस को फोन कर बुलाया और आत्मसमर्पण कर दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की है।

अचलगंज क्षेत्र के त्रिभानपुर गांव निवासी होरीलाल खेती कर 35 वर्षीय पत्नी शांति व पांच बच्चों का पेट पालता था। वह अपनी पत्नी पर अक्सर शक करता था। जिससे उसका झगड़ा हुआ करता था। गुरुवार शाम करीब पांच बजे वह पत्नी काम करने के बहाने खेत ले गया। करीब एक घंटे बाद शाम करीब छह बजे उसने फावड़ा उठाया और पत्नी के शरीर में छह से सात वारकर उसकी हत्या कर दी।

शांति की गर्दन फावड़े की धार लगने से आधे से ज्यादा कट गई। मौके पर उसकी मौत हो गई। शव को खेत में ही छोड़कर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने ही मोबाइल फोन से 112 नंबर मिलाकर पत्नी की हत्या कर देने की जानकारी दी। अभी वह रास्ते में ही था कि पुलिस की जीप वहां पहुंची तो उसे रोककर अपना परिचय दिया और जीप में बैठकर पुलिस के साथ खेत पहुंचकर शव बरामद कराया।