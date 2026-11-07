कैंसर पीड़ित पत्नी से जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सका पति, मौत के दो दिन बाद फंदा लगा दे दी जान

संवाद सहयोगी, बांगरमऊ(उन्नाव)। उन्नाव में पत्नी की मौत का गम पति बर्दाश्त नहीं कर सका। युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और बीमारी के चलते 4 नवंबर को मौत हो गई थी।

पत्नी की मौत के गम में डूबे 35 वर्षीय अनिल ने शनिवार देर शाम अपने बाग में फंदा लगाकर जान दे दी। बाग में उसका शव लटका देख स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम जामड़ निवासी अनिल पुत्र राजकुमार गांव से करीब 400 मीटर दूर स्थित अपने बाग पहुंचा था। वहां पेड़ की डाल के सहारे फंदा लगाकर उसने जान दे दी। बाग की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखकर स्वजन को सूचना दी।

ग्रामीणों के अनुसार, अनिल की पत्नी पिंकी कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी। बीमारी के चलते बीते चार नवंबर को उसकी मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद से अनिल गुमसुम रहने लगा था। उसकी मौत से छह वर्षीय बेटी अनन्या और चार वर्षीय बेटे आदित्य के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया। कोतवाल प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि युवक की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई है। मामले की जांच की जा रही है।