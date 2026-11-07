कानपुर में दो दिन से लापता जिम ट्रेनर युवती का मिला शव, हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। महाराजपुर में उन्नाव की जिम ट्रेनर युवती का शव मिला है। शव को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती दो दिन से लापता थी।

छह नवंबर को महाराजपुर में हाईवे किनारे मिली युवती की हुई पहचान। वो जाजमऊ स्थित फ्यूजन जिम में ट्रेनर थी। दिवंगत की पहचान 23 वर्षीय कुमारी पी एस मंतसा पुत्री प्रेम कुमार निवासी एकलाख नगर गंगाघाट उन्नाव के रूप में हुई है।