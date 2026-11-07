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कानपुर में काली थार ने बरपाया कहर, स्कूटी सवार को रौंदा, दो युवतियां उतरकर दूसरी कार से भागीं

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 07 Nov 2026 09:44 PM (GMT+05:30)

कानपुर के कल्याणपुर में एक अनियंत्रित थार ने स्कूटर सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे ...और पढ़ें

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HighLights

  1. अनियंत्रित थार ने स्कूटर सवार युवक को रौंदा।

  2. हादसे के बाद दो युवतियां मौके से भागीं।

  3. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (कानपुर)। कल्याणपुर के आवास विकास तीन में अनियंत्रित थार ने स्कूटर सवार युवक को रौंद दिया। करीब 20 मीटर तक स्कूटर सवार को स्कूटर समेत थार घसीटती हुए एक मकान के बाहर बनी ग्रीन से टकरा कर रुक गई। हादसे के बाद थार में सवार दो युवतियां मौके से दूसरी कार में बैठ कर भाग निकली।

थार के आगे की तरफ किसान यूनियन और पीछे कृष्णा ग्रुप लिखा हुआ है। मौके पर दो हेलमेट मिले हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए और शव को मोर्चरी भेजा है।थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि थार को कब्जे में लेकर जांच कराई जा रही है।

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