    कानपुर-लखनऊ हाईवे पर हेड कॉन्स्टेबल की मौत, वाहन की बाइक में टक्कर से हुआ हादसा

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    उन्नाव में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर शनिवार रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से पीआरवी चालक हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार (35) की मौत हो गई। मुकेश ड्यूटी पूरी कर घर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सदर क्षेत्र के नवीनमंडी व फैटेंसी मोटल के बीच शनिवार रात लगभग 8:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पीआरवी के चालक 35 वर्षीय हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार की मौत हो गई।

    मुकेश ड्यूटी समाप्त कर बाइक से लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। मुकेश मूलत: महोबा जिला के रहने वाले हैं।

    मौजूदा समय में कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में पत्नी दीपा व दो मासूम बच्चों के साथ रह रहे थे। पुलिस ने स्वजन को जानकारी देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    महोबा के चरखारी जिला के रोशनपुरा निवासी बलदेव प्रसाद के 37 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार वर्ष 2011 बैच के सिपाही थे। प्रोन्नति पर हेडकांस्टेबल बने थे। मौजूदा समय में अचलगंज की पीआरवी 8024 के चालक थे। शनिवार रात आठ बजे ड्यूटी पूरी कर दही क्षेत्र के दारोगाखेड़ा से बाइक से घर लौट रहे थे।

    कानपुर-लखनऊ हाईवे पर नवीनमंडी व फैंटेंसी मोटल के बीच अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर उनकी मौत हो गई। वह हेलमेट लगाए थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जीवित समझ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने हादसे की जानकारी उच्चाधिकारियों को देकर टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की है। सदर कोतवाल ने बताया कि हादसे की जानकारी दिवंगत हेड कांस्टेबल के स्वजन को दी गई है।

    शीघ्र टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।उधर हादसे की जानकारी पर पत्नी दीपा बेहाल हो गई। पति मुकेश कुमार की माैत से पत्नी को सात साल व दूसरे सात माह के बेटे की परवरिश की चिंता सता रही है।