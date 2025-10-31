Language
    उन्नाव में बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास, मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    उन्नाव के अजगैन इलाके में एक 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के पिता के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पंकज कटियार के रूप में हुई है, और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव अजगैन क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची को अगवा कर युवक ने झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के पिता के आ जाने व शोर मचाने पर बाइक छोड़कर आरोपित भाग गया। बाइक के आधार पर आरोपित की पहचान कर तलाश में जुटी पुलिस की गुरुवार देर रात आरोपित से मुठभेड़ हो गई। दोनों पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। सीएचसीनवाबगंज से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    अजगैन क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी अपनी पड़ोस की 10 वर्षीय सहेली के साथ गुरुवार शाम साइकिल से नवाबगंज कस्बा सामान खरीदने आई थी। शाम करीब चार बजे घर जाते समय रास्ते में उसकी साइकिल की चेन उतर गई। किशोरी चेन को चढ़ाने के लिए साइकिल से उतरी ही थी कि पीछे से एक 22 वर्षीय युवक उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़कर झाड़ियां की ओर खींच ले गया।

    10 साल की सहेली दहशत में वहां से साइकिल लेकर भागी और गांव पहुंचकर मुसीबत में फंसी सहेली के पिता को जानकारी दी। बाइक से पिता घटनास्थल पर पहुंचा और बेटी का नाम लेकर शोर मचा दिया। इसी बीच गला दबाकर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा आरोपित शोर सुन अपनी बाइक छोड़ वहां से भाग गया।

    रोते हुए झाड़ियों से निकाली बच्ची पिता से लिपट गई और घटना की जानकारी दी। रात में कोतवाली अजगैन पहुंचे पिता ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान झाड़ियों में आरोपित की बाइक मिल गई। बाइक नंबर के आधार पर पुलिस आरोपित के घर तक पहुंच गई। उसके घर पर न होने से पुलिस ने स्वजन से आरोपित की फोटो ली और बच्ची को दिखाई।

    बच्ची के पहचान लेने पर पुलिस ने तलाश शुरू की। रात करीब दो बजे पक्षी विहार रिंग रोड के पास भगवंतपुर मोड़ पर आरोपित के छिपे होने की पुलिस को जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपित ने फायर झोंक दिया। खुद को बचाते हुए पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया।

    पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम पंकज कटियार निवासी ग्राम सकरन, पुरवा बताया। सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया कि आरोपित के पास एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपित पर दुष्कर्म का प्रयास पाक्सोएक्ट व पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर आगे के कार्रवाई की जा रही है।