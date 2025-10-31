बहराइच नाव हादसे के बाद चार जिलों में अलर्ट घोषित, आठ लापता लोगों की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के नेपाल सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव भरथापुर में बुधवार शाम नाव पलटने के बाद से आठ लोग अभी भी लापता हैं। पानी के तेज बहाव को देखते हुए चार जिलों को भी अलर्ट किया गया है। आशंका है कि चौधरी चरण सिंह सरयू घाघरा बैराज के फाटक हादसे के कई घंटे बाद तक खुले रहे। इससे आशंका जताई जा रही है कि लापता आठ लोग बहकर किसी अन्य जिले में भी जा सकते हैं।

भरथापुर गांव तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है। इनमें पूरब की तरफ से गेरुआ नदी, दक्षिण दिशा में नेपाल से निकलकर कौड़ियाला नदी व भग्गड़वा नाला भी नदी से जुड़ा हुआ है। इनमें पानी का बहाव काफी तेज रहता है। कौड़ियाला नदी में नेपाल के बर्दिया जिले से होकर आने वाले पहाड़ों का पानी भी इसी में समाहित होता है।

बीते दो दिनों से नेपाल के पहाड़ों पर हुई भारी वर्ष के चलते नदी में पानी का बहाव काफी तेज था। कौड़ियाला गेरुआ नदी के साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह बैराज स्थित घाघरा नदी का रूप ले लेती है। यह बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर से गोंडा होकर अयोध्या से निकलने वाली सरयू नदी में मिलती है।